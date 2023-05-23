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Орбан зробив різке висловлювання у бік України: реакція МЗС

23 травня 2023 15:48
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Орбан зробив різке висловлювання у бік України: реакція МЗС
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Голова уряду Угорщини Віктор Орбан висловив сумніви щодо можливості України здобути перемогу у збройному конфлікті з Росією. У МЗС України вже відреагували.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

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Заява Орбана

Орбан описав складну ситуацію, в якій перебуває Україна з огляду на фактори сили противника, відсутність підтримки НАТО у формі збройних сил та демографічні показники країни. Він вважає, що завершити конфлікт можливо лише через переговори між Росією та США.

Угорський лідер висловив сподівання на повернення Трампа як президента США, зазначивши його пропозицію вирішити конфлікт за добу, допустивши при цьому поступку Росії деяких територій України.

На думку Орбана, важливість питання агресії стає другорядною перед тим, якими будуть наслідки конфлікту.

"Ще більше смертейце неминучий результат кожного нового дня війни, без видимих шансів на успіх для будь-якої зі сторін", — зазначив він, закликаючи до припинення бойових дій та переходу до мирних переговорів.

Реакція МЗС України

Представник міністерства Олег Ніколенко звинуватив Орбана у пом'якшенні провини Росії у військовій агресії проти України.

"У Кремлі, напевно, радіють його словам", —​​​​​​​ сказав він.

Ніколенко нагадав про минулі помилки прогнозів європейських політиків та запевнив, що українці продовжуватимуть боротьбу за звільнення своїх територій.

Ніколенко також закликав до спільних зусиль для підтримки України у її прагненні швидкого переможного результату конфлікту з Росією.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив нову скандальну заяву. Він сказав, що частина України належить до Угорщини. За словами Орбана, Угорщині вигідно мати успішну Україну як сусіда.

Також Орбан висловив сумнів щодо можливості неодмінної поразки Росії. Він вважає, що ніхто не може перемогти "ядерну державу".

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