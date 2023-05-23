Орбан сделал резкое высказывание в сторону Украины: реакция МИД

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: росСМИ

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан выразил сомнения в возможности Украины одержать победу в вооруженном конфликте с Россией. В МИД Украины уже отреагировали.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

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Заявление Орбана

Орбан описал сложную ситуацию, в которой находится Украина, учитывая факторы силы противника, отсутствие поддержки НАТО в форме вооруженных сил и демографические показатели страны. Он считает, что завершить конфликт возможно только через переговоры между Россией и США.

Венгерский лидер выразил надежду на возвращение Трампа в качестве президента США, отметив его предложение решить конфликт за сутки, допустив при этом уступку России некоторых территорий Украины.

По мнению Орбана, важность вопроса агрессии становится второстепенной перед тем, каковы будут последствия конфликта.

"Еще больше смертей — это неминуемый результат каждого нового дня войны, без видимых шансов на успех для любой из сторон", — отметил он, призывая к прекращению боевых действий и переходу к мирным переговорам.

Реакция МИД Украины

Представитель министерства Олег Николенко обвинил Орбана в смягчении вины России в военной агрессии против Украины.

"В Кремле, наверное, радуются его словам", — сказал он.

Николенко напомнил о прошлых ошибках прогнозов европейских политиков и уверил, что украинцы будут продолжать борьбу за освобождение своих территорий.

Николенко также призвал к общим усилиям для поддержки Украины в ее стремлении к быстрому победоносному исходу конфликта с Россией.

Напомним, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал новое скандальное заявление. Он сказал, что часть Украины принадлежит Венгрии. По словам Орбана, Венгрии выгодно иметь успешную Украину в качестве соседа.

Также Орбан выразил сомнение в возможности непременного поражения России. Он считает, что никто не может победить "ядерную державу".