Організоване пограбування — з музею Ньюарку вкрали дорогоцінний антикваріат
В музеї Ньюарка в Ноттінгемширі у неділю, 29 жовтня, грабіжники порізали підлогу, щоб вкрасти безцінний антикваріат. Речі, які вони вивезли, були безцінними для музею.
Про це пише Sky news.
Що вкрали грабіжники з відомого музею
За даними поліції, зловмисники просвердлили стелю вгору, після чого "зарилися" через кілька шарів дерев'яної підлоги, щоб отримати доступ до вітрини в Королівському музеї уланів і Ноттінгемшира Йоманрі в Ньюарку.
Серед викрадених речей були трофей для поло, кавалерійська труба та кілька статуеток кінних воїнів.
Крім того, грабіжники взяли позолочену тарілку із рожевою водою.
Куратор музею Стів Кокс сказав: "Це огидно, що вони забрали історію у людей, які служили і боролися за цю країну".
У музеї додали, що попри розпач, який вони відчувають, вони збираються відновити роботу.
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