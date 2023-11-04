Організоване пограбування — з музею Ньюарку вкрали дорогоцінний антикваріат

Музей в Ньюарку. Фото: Sky News

В музеї Ньюарка в Ноттінгемширі у неділю, 29 жовтня, грабіжники порізали підлогу, щоб вкрасти безцінний антикваріат. Речі, які вони вивезли, були безцінними для музею.

Про це пише Sky news.

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За даними поліції, зловмисники просвердлили стелю вгору, після чого "зарилися" через кілька шарів дерев'яної підлоги, щоб отримати доступ до вітрини в Королівському музеї уланів і Ноттінгемшира Йоманрі в Ньюарку.

Серед викрадених речей були трофей для поло, кавалерійська труба та кілька статуеток кінних воїнів.

Крім того, грабіжники взяли позолочену тарілку із рожевою водою.

Антикваріат з музею. Фото: Sky News

Куратор музею Стів Кокс сказав: "Це огидно, що вони забрали історію у людей, які служили і боролися за цю країну".

У музеї додали, що попри розпач, який вони відчувають, вони збираються відновити роботу.

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