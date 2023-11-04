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Організоване пограбування — з музею Ньюарку вкрали дорогоцінний антикваріат

4 листопада 2023 02:59
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Організоване пограбування — з музею Ньюарку вкрали дорогоцінний антикваріат
Музей в Ньюарку. Фото: Sky News
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

В музеї Ньюарка в Ноттінгемширі у неділю, 29 жовтня, грабіжники порізали підлогу, щоб вкрасти безцінний антикваріат. Речі, які вони вивезли, були безцінними для музею.

Про це пише Sky news.

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За даними поліції, зловмисники просвердлили стелю вгору, після чого "зарилися" через кілька шарів дерев'яної підлоги, щоб отримати доступ до вітрини в Королівському музеї уланів і Ноттінгемшира Йоманрі в Ньюарку.

Серед викрадених речей були трофей для поло, кавалерійська труба та кілька статуеток кінних воїнів.

Крім того, грабіжники взяли позолочену тарілку із рожевою водою.

Поліція Ноттінгемшира оприлюднила срібний антикваріат, викрадений злодіями.
Антикваріат з музею. Фото: Sky News

Куратор музею Стів Кокс сказав: "Це огидно, що вони забрали історію у людей, які служили і боролися за цю країну".

У музеї додали, що попри розпач, який вони відчувають, вони збираються відновити роботу.

Також ми писали, що вчені досліджуючи одну з найвідоміших картин у світі "Мона Ліза" Леонардо да Вінчі отримали нове уявлення про техніку, яку використовував художник.

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