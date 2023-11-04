Организованное ограбление — из музея Ньюарка украли драгоценный антиквариат

Музей в Ньюарке. Фото: Sky News

В музее Ньюарка в Ноттингемшире в воскресенье, 29 октября, грабители порезали пол, чтобы украсть бесценный антиквариат. Вещи, которые они увезли, были бесценны для музея.

Об этом пишет Sky News.

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По данным полиции, злоумышленники просверлили потолок вверх, после чего "зарылись" через несколько слоев деревянного пола, чтобы получить доступ к витрине в Королевском уланском музее и Ноттингемшире Йоманри в Ньюарке.

Среди украденных вещей были трофей для поло, кавалерийская труба и несколько статуэток конных воинов.

Кроме того, грабители взяли позолоченную тарелку с розовой водой.

Антиквариат из музея. Фото: Sky News

Куратор музея Стив Кокс сказал: " Это отвратительно, что они забрали историю у людей, которые служили и сражались за эту страну ".

В музее добавили, что вопреки отчаянию, которое они испытывают, они собираются возобновить работу.

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