Организованное ограбление — из музея Ньюарка украли драгоценный антиквариат
В музее Ньюарка в Ноттингемшире в воскресенье, 29 октября, грабители порезали пол, чтобы украсть бесценный антиквариат. Вещи, которые они увезли, были бесценны для музея.
Об этом пишет Sky News.
Укравшие грабители из известного музея
По данным полиции, злоумышленники просверлили потолок вверх, после чего "зарылись" через несколько слоев деревянного пола, чтобы получить доступ к витрине в Королевском уланском музее и Ноттингемшире Йоманри в Ньюарке.
Среди украденных вещей были трофей для поло, кавалерийская труба и несколько статуэток конных воинов.
Кроме того, грабители взяли позолоченную тарелку с розовой водой.
Куратор музея Стив Кокс сказал: " Это отвратительно, что они забрали историю у людей, которые служили и сражались за эту страну ".
В музее добавили, что вопреки отчаянию, которое они испытывают, они собираются возобновить работу.
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