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Организованное ограбление — из музея Ньюарка украли драгоценный антиквариат

4 ноября 2023 02:59
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Организованное ограбление — из музея Ньюарка украли драгоценный антиквариат
Музей в Ньюарке. Фото: Sky News
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В музее Ньюарка в Ноттингемшире в воскресенье, 29 октября, грабители порезали пол, чтобы украсть бесценный антиквариат. Вещи, которые они увезли, были бесценны для музея.

Об этом пишет Sky News.

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По данным полиции, злоумышленники просверлили потолок вверх, после чего "зарылись" через несколько слоев деревянного пола, чтобы получить доступ к витрине в Королевском уланском музее и Ноттингемшире Йоманри в Ньюарке.

Среди украденных вещей были трофей для поло, кавалерийская труба и несколько статуэток конных воинов.

Кроме того, грабители взяли позолоченную тарелку с розовой водой.

Полиция Ноттингемшира обнародовала серебряный антиквариат, похищенный ворами.
Антиквариат из музея. Фото: Sky News

Куратор музея Стив Кокс сказал: " Это отвратительно, что они забрали историю у людей, которые служили и сражались за эту страну ".

В музее добавили, что вопреки отчаянию, которое они испытывают, они собираются возобновить работу.

Также мы писали, что ученые, исследуя одну из самых известных картин в мире "Мона Лиза", Леонардо да Винчи получили новое представление о технике, которую использовал художник.

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