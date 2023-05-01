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Папа Франциск після поїздки в Угорщину заявив про існування "миротворчої місії для України"

1 травня 2023 00:01
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Папа Франциск після поїздки в Угорщину заявив про існування "миротворчої місії для України"
Папа Римський Франциск. Фото: Vatican Media/­Handout via REUTERS
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Папа Римський Францис повідомив, що Ватикан візьме участь у миротворчій місії. Усе задля "досягнення" миру між Україною та Росією.

Про це повідомляє на The Gardian.

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Деталі

Папа Франциск наголосив, що готовий зробити все можливе, аби війна закінчилась.

"Я готовий зробити все, що має бути зроблено. Зараз триває місія, але вона ще не оприлюднена. Коли вона стане публічною, я її оприлюдню. Я думаю, що мир завжди досягається шляхом відкриття каналів. Ви ніколи не зможете досягти миру шляхом закриття... Це нелегко", — заявив він.

Також Папа Римський додав, що про ситуацію в Україні гворив із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

За його словами, "усі зацікавлені в шляху до миру".

Нагадаємо, раніше ми писали, що Папа Римський в Угорщині знову закликав до припинення війни в Україні. 

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