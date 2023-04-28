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Папа Римський в Угорщині знову закликав до припинення війни в Україні

28 квітня 2023 20:50
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Папа Римський в Угорщині знову закликав до припинення війни в Україні
Папа Франциск виголошує свою промову у Будапешті, Угорщина, 28 квітня 2023 р. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Папа Римський Франциск 28 квітня прибув до Угорщини. Під час своєї промови він сказав, що війну в Україні треба припинити і для цього потрібно вдатися до "творчих зусиль".

Про це пише Reuters.

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Промова Папи Римського

Під час своєї промови в Угорщині Папа Римський Франциск закликав до миру того дня, коли РФ вперше майже за два місяці завдала масованого ракетного удару по Україні.

"Необхідно припинити війну в Україні, вдавшись до "творчих зусиль" заради миру", — йдеться у матеріалі.

Окрім того, Папа Римський закликав заглушити "солістів війни".

Також Папа назвав надсилання зброї в Україну для самооборони морально допустимим.

Нагадаємо, у п'ятницю, 28 квітня, Папа Римський Франциск прибув до Угорщини з триденним візитом. Він зустрівся з президентом країни Віктором Орбаном, вони говоритимуть про мир в Україні.

Це перша поїздка Папи після того, як він потрапив до лікарні з бронхітом у березні. В Апостольські подорожі Франциск пробуде до 30 квітня.

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