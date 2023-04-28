Папа Римский в Венгрии снова призвал к прекращению войны в Украине

Папа Франциск произносит свою речь в Будапеште, Венгрия, 28 апреля 2023 г. Фото: Reuters

Папа Римский Франциск 28 апреля прибыл в Венгрию. Во время своей речи он сказал, что войну в Украине нужно прекратить и для этого нужно прибегнуть к "творческим усилиям".

Об этом пишет Reuters.

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Речь Папы Римского

Во время своей речи в Венгрии Папа Римский Франциск призвал к миру в тот день, когда РФ впервые почти за два месяца нанесла массированный ракетный удар по Украине.

"Необходимо прекратить войну в Украине, прибегнув к "творческим усилиям" ради мира", — говорится в материале.

Кроме того, Папа Римский призвал заглушить "солистов войны".

Также Папа назвал отправку оружия в Украину для самообороны морально допустимой.

Напомним, в пятницу, 28 апреля, Папа Римский Франциск прибыл в Венгрию с трехдневным визитом. Он встретился с президентом страны Виктором Орбаном, они будут говорить о мире в Украине.

Это первая поездка Папы после того, как он попал в больницу с бронхитом в марте. В Апостольской поездке Франциск пробудет до 30 апреля.