Папа Франциск после поездки в Венгрию заявил о существовании "миротворческой миссии для Украины"

Папа Римский Франциск. Фото: Vatican Media/Handout via REUTERS

Папа Римский Францис сообщил, что Ватикан примет участие в миротворческой миссии. Все для "достижения" мира между Украиной и Россией.

Об этом сообщает The Gardian.

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Папа Франциск подчеркнул, что готов сделать все возможное, чтобы война закончилась.

"Я готов сделать все, что должно быть сделано. Сейчас идет миссия, но она еще не обнародована. Когда она станет публичной, я ее обнародую. Я думаю, что мир всегда достигается путем открытия каналов. Вы никогда не сможете достичь мира путем закрытия. Это нелегко...", — заявил он.

Также Папа Римский добавил, что о ситуации в Украине говорил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

По его словам, "все заинтересованы в пути к миру".

Напомним, ранее мы писали, что Папа Римский в Венгрии снова призвал к прекращению войны в Украине.