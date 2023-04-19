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Папа Римський під час візиту в Угорщину планує "посприяти миру" в Україні

19 квітня 2023 20:30
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Папа Римський під час візиту в Угорщину планує "посприяти миру" в Україні
Папа Римський Франциск у Ватикані. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Папа Римський Франциск говоритиме про війну Росії проти України під час майбутнього візиту до Угорщини. У Ватикані заявили, що понтифік використає цю поїздку, щоб "сприяти миру".

Про це повідомив державний секретар Ватикану П'єтро Паролін у коментарі ANSA.

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Подробиці

За словами представника Ватикану, поїздка не має прямого відношення до війни, але понтифік спробує використовувати її для того, щоб зробити "будь-які кроки до миру".

"Я думаю, що Папа, як він завжди це робить, скористається цим візитом, щоб спробувати побачити, чи є можливості зробити якісь кроки до миру, враховуючи також положення Угорщини у міжнародному співтоваристві. У цьому сенсі він може допомогти", — зазначив Паролін.

Папа Франциск відвідає з 28 по 30 квітня столицю Угорщини Будапешт, де зустрінеться з прем'єр-міністром Віктором Орбаном.

В Угорщині Папа Римський також проведе зустрічі з біженцями, молоддю, членами місцевої церкви і представниками культурного сектора та звернеться до політичної та дипломатичної влади й очолить месу.

Нагадаємо, Папа Римський у своєму Великодньому посланні до світу звернувся до росіян з проханням шукати правду про вторгнення їхньої країни в Україну. Він також закликав до припинення всіх конфліктів.

Також ми писали, що 1 квітня Папа Римський Франциск був виписаний з лікарні у Римі. Там він перебував кілька днів на лікуванні від респіраторної інфекції.

Додамо, Папа Римський Франциск заявив, що хоче приїхати до Києва. Але він зробить це тільки в тому випадку, якщо разом з Києвом відвідає і Москву. 

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