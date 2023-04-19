Папа Римский во время визита в Венгрию планирует "посодействовать миру" в Украине

Папа Римский Франциск в Ватикане. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Папа Римский Франциск будет говорить о войне России против Украины во время предстоящего визита в Венгрию. В Ватикане заявили, что понтифик использует эту поездку, чтобы "способствовать миру".

Об этом сообщил государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин в комментарии ANSA.

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По словам представителя Ватикана, поездка не имеет прямого отношения к войне, но понтифик попытается использовать ее для того, чтобы сделать "любые шаги к миру".

"Я думаю, что Папа, как он всегда это делает, воспользуется этим визитом, чтобы попытаться увидеть, есть ли возможности сделать какие-либо шаги к миру, учитывая также положение Венгрии в международном сообществе. В этом смысле он может помочь", — отметил Паролин.

Папа Франциск посетит с 28 по 30 апреля столицу Венгрии Будапешт, где встретится с премьер-министром Виктором Орбаном.

В Венгрии Папа Римский также проведет встречи с беженцами, молодежью, членами местной церкви и представителями культурного сектора и обратится к политической и дипломатической власти и возглавит мессу.

Напомним, Папа Римский в своем Пасхальном послании к миру обратился к россиянам с просьбой искать правду о вторжении их страны в Украину. Он также призвал к прекращению всех конфликтов.

Также мы писали, что 1 апреля Папа Римский Франциск был выписан из больницы в Риме. Там он несколько дней на лечении от респираторной инфекции.

Добавим, Папа Римский Франциск заявил, что хочет приехать в Киев. Но он сделает это только в том случае, если вместе с Киевом посетит и Москву.