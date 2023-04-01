"Я все ще живий": Папу Римського виписали з лікарні

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Сьогодні, 1 квітня, Папа Римський Франциск був виписаний з лікарні у Римі. Там він перебував кілька днів на лікуванні від респіраторної інфекції.

Про це повідомляє CNN.

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Папа Римський зупинився, аби поговорити з журналістами. Він був у хорошому настрої. У понтифіка запитали про його самопочуття.

"Я все ще живий, ти знаєш!", — відповів він.

Відповідаючи на запитання, чи не злякався він у середу через проблеми з диханням, Папа пригадав, що йому сказав один "старий чоловік", який пережив подібну ситуацію.

"Старий чоловік, старший за мене, сказав мені після такої ситуації: "Отче, я не бачив смерті, але бачив, як вона приходить". Це негарно, еге!", — сказав Папа Римський.

86-річного Папу Франциска в середу, 29 березня, доставили в лікарню Джемеллі, де йому дали антибіотики для лікування інфекційного бронхіту.

Понтифік, який в молодості переніс важку пневмонію, останнім часом має проблеми зі здоров'ям.

Його часто бачили з паличкою, а іноді він пересувається в інвалідному візку через біль у правому коліні.

Очікується, що Папа візьме участь у месі у Вербну неділю на площі Святого Петра.

Нагадаємо, увечері 29 березня Папа Римський Франциск був екстрено госпіталізований до лікарні Джемеллі в Римі.

Також ми писали, що майже відразу після оголошення дати виписки Франциска, Ватикан оголосив, що Папа зустрінеться з прем'єр-міністром Боснії і Герцеговини в понеділок на приватній аудієнції в Апостольському палаці.

Додамо, Папа Римський Франциск заявив, що хоче приїхати до Києва. Але він зробить це тільки в тому випадку, якщо разом з Києвом відвідає і москву, бо поодинці їхати у ці міста не планує.