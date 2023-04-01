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"Я все еще жив": Папу Римского выписали из больницы

1 апреля 2023 14:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 1 апреля, Папа Римский Франциск был выписан из больницы Рима. Там он находился несколько дней на лечении от респираторной инфекции.

Об этом сообщает CNN.

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Подробности

Папа Римский остановился, чтобы поговорить с журналистами. Он был в хорошем настроении. У понтифика спросили о его самочувствии.

"Я все еще жив, ты знаешь!", — ответил он.

Отвечая на вопрос, не испугался ли он в среду из-за проблем с дыханием, Папа вспомнил, что ему сказал один "старик", переживший подобную ситуацию.

"Старик, старше меня, сказал мне после такой ситуации: "Отче, я не видел смерти, но видел, как она приходит". Это некрасиво, да!", — сказал Папа Римский.

86-летний Папа Франциск в среду, 29 марта, был доставлен в больницу Джемелли, где ему дали антибиотики для лечения инфекционного бронхита.

Понтифик, перенесший в молодости тяжелую пневмонию, в последнее время испытывает проблемы со здоровьем.

Его часто видели с палочкой, а иногда он передвигается в инвалидной коляске из-за боли в правом колене.

Ожидается, что Папа примет участие в мессе в Вербное воскресенье на площади Святого Петра.

Напомним, вечером 29 марта Папа Римский Франциск был экстренно госпитализирован в больницу Джемелли в Риме. 

Также мы писали, что почти сразу после объявления даты выписки Франциска Ватикан объявил, что Папа встретится с премьер-министром Боснии и Герцеговины в понедельник на частной аудиенции в Апостольском дворце.

Добавим, Папа Римский Франциск заявил, что хочет приехать в Киев. Но он сделает это только в том случае, если вместе с Киевом посетит и москву, потому что в одиночку ехать в эти города не планирует.

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