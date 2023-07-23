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Папа Римський планує зустрітися з патріархом Кирилом в Москві

23 липня 2023 16:00
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Козюк Тетяна
редактор
Папа Римський планує зустрітися з патріархом Кирилом в Москві
Папа Римський Франциск та російський патріарх Кирило. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Папа Римський Франциск планує зустрітися з російським патріархом Кирилом у Москві. Зустріч може відбутися у вересні. 

Про це повідомляють росЗМІ. 

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Відомо, що у період з 31 серпня по 4 вересня понтифік здійснить апостольський візит у Монголію. 

Під час перельоту літак Папи Римського зупиниться у одному з аеропортів Москви на дозаправку. По дорозі у Монголію чи на зворотньому шляху Папа планує зустрітися з патріархом Кирилом. 

"Перша зустріч патріарха Кирила та Папи Римського відбулася у 2016 році в аеропорту Гавани, тому зараз можна провести аналогічну зустріч", — кажуть у росЗМІ. 

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Повідомлення росЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, що 23 липня у Санкт-Петербурзі відбулася зустріч самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та російського диктатора Володимира Путіна. На переговорах, зокрема, білоруський очільник поскаржився на "вагнерівців", які нібито хочуть атакувати Польщу. 

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