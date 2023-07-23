Папа Римський планує зустрітися з патріархом Кирилом в Москві

Папа Римський Франциск та російський патріарх Кирило. Фото: Reuters

Папа Римський Франциск планує зустрітися з російським патріархом Кирилом у Москві. Зустріч може відбутися у вересні.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Відомо, що у період з 31 серпня по 4 вересня понтифік здійснить апостольський візит у Монголію.

Під час перельоту літак Папи Римського зупиниться у одному з аеропортів Москви на дозаправку. По дорозі у Монголію чи на зворотньому шляху Папа планує зустрітися з патріархом Кирилом.

"Перша зустріч патріарха Кирила та Папи Римського відбулася у 2016 році в аеропорту Гавани, тому зараз можна провести аналогічну зустріч", — кажуть у росЗМІ.

Повідомлення росЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, що 23 липня у Санкт-Петербурзі відбулася зустріч самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та російського диктатора Володимира Путіна. На переговорах, зокрема, білоруський очільник поскаржився на "вагнерівців", які нібито хочуть атакувати Польщу.