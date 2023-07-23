Папа Римский планирует встретиться с патриархом Кириллом в Москве

Папа Римский Франциск и русский патриарх Кирилл. Фото: Reuters

Папа Римский Франциск планирует встретиться с российским патриархом Кириллом в Москве. Встреча может состояться в сентябре.

Об этом сообщают росСМИ.

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Папа Римский встретится с патриархом Кириллом

Известно, что в период с 31 августа по 4 сентября понтифик совершит апостольский визит в Монголию.

Во время перелета самолет Папы Римского остановится в одном из аэропортов Москвы на дозаправку. На пути в Монголию или на обратном пути Папа планирует встретиться с патриархом Кириллом.

"Первая встреча патриарха Кирилла и Папы Римского состоялась в 2016 году в аэропорту Гаваны, поэтому сейчас можно провести аналогичную встречу", — говорят в РосСМИ.

Сообщение росСМИ. Фото: скриншот

Напомним, что 23 июля в Санкт-Петербурге состоялась встреча самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и российского диктатора Владимира Путина. На переговорах, в частности, белорусский руководитель пожаловался на "вагнеровцев", якобы желающих атаковать Польшу.