Папа Римский планирует встретиться с патриархом Кириллом в Москве
Папа Римский Франциск планирует встретиться с российским патриархом Кириллом в Москве. Встреча может состояться в сентябре.
Об этом сообщают росСМИ.
Папа Римский встретится с патриархом Кириллом
Известно, что в период с 31 августа по 4 сентября понтифик совершит апостольский визит в Монголию.
Во время перелета самолет Папы Римского остановится в одном из аэропортов Москвы на дозаправку. На пути в Монголию или на обратном пути Папа планирует встретиться с патриархом Кириллом.
"Первая встреча патриарха Кирилла и Папы Римского состоялась в 2016 году в аэропорту Гаваны, поэтому сейчас можно провести аналогичную встречу", — говорят в РосСМИ.
Напомним, что 23 июля в Санкт-Петербурге состоялась встреча самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и российского диктатора Владимира Путина. На переговорах, в частности, белорусский руководитель пожаловался на "вагнеровцев", якобы желающих атаковать Польшу.