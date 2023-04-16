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Папа Римський привітав людей з Великоднем та побажав миру

16 квітня 2023 17:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Папа Римський привітав людей з Великоднем та побажав миру
Папа Римський під час промови на Великдень. Фото: Simone Risoluti/Vatican Media/­Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Папа Римський Франциск привітав християн східного обряду з Великоднем. Він побажав миру всім, хто страждає від війни.

Про це повідомляє Vatican News.

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Деталі

"Прагну висловити свою близькість всім братам і сестрам які, особливо на сході, сьогодні святкують Великдень: Благодатного вам Великодня!" — сказав Папа Римський.

Люди, которые собрались послушать Папу Римского
Люди, які зібралися послухати Папу Римського. Фото: Simone Risoluti/Vatican Media/­Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS 
Папа Римский Франциск
Папа Римський під час промови на Великдень. Фото: Simone Risoluti/Vatican Media/­Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS
Люди, которые собрались послушать Папу Римского
Люди, які зібралися послухати Папу Римського. Фото: Vatican News

"І на жаль, у страшенному протиріччі з Великоднім посланням, тривають війни, які надалі сіють смерть у жахливих формах. Сумуючи з приводу цієї жорстокості, молімося за їхні жертви, просячи в Бога, щоби світ більше не мусив переживати жахіття насильницької смерті, заподіяної рукою людини, переживаючи натомість зачудування життям, яке дає та оновлює Своєю благодаттю Господь!" — додав Папа Римський.

Нагадаємо, Папа Римський у своєму Великодньому посланні до світу звернувся до росіян з проханням шукати правду про вторгнення їхньої країни в Україну. Він також закликав до припинення всіх конфліктів.

Також ми писали, що 1 квітня Папа Римський Франциск був виписаний з лікарні у Римі. Там він перебував кілька днів на лікуванні від респіраторної інфекції.

Додамо, Папа Римський Франциск заявив, що хоче приїхати до Києва. Але він зробить це тільки в тому випадку, якщо разом з Києвом відвідає і Москву, бо поодинці їхати у ці міста не планує.

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