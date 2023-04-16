Папа Римський привітав людей з Великоднем та побажав миру

Папа Римський під час промови на Великдень. Фото: Simone Risoluti/Vatican Media/­Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS

Папа Римський Франциск привітав християн східного обряду з Великоднем. Він побажав миру всім, хто страждає від війни.

Про це повідомляє Vatican News.

Читайте також:

Деталі

"Прагну висловити свою близькість всім братам і сестрам які, особливо на сході, сьогодні святкують Великдень: Благодатного вам Великодня!" — сказав Папа Римський.

Люди, які зібралися послухати Папу Римського. Фото: Simone Risoluti/Vatican Media/­Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS

Папа Римський під час промови на Великдень. Фото: Simone Risoluti/Vatican Media/­Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS

Люди, які зібралися послухати Папу Римського. Фото: Vatican News

"І на жаль, у страшенному протиріччі з Великоднім посланням, тривають війни, які надалі сіють смерть у жахливих формах. Сумуючи з приводу цієї жорстокості, молімося за їхні жертви, просячи в Бога, щоби світ більше не мусив переживати жахіття насильницької смерті, заподіяної рукою людини, переживаючи натомість зачудування життям, яке дає та оновлює Своєю благодаттю Господь!" — додав Папа Римський.

Нагадаємо, Папа Римський у своєму Великодньому посланні до світу звернувся до росіян з проханням шукати правду про вторгнення їхньої країни в Україну. Він також закликав до припинення всіх конфліктів.

Також ми писали, що 1 квітня Папа Римський Франциск був виписаний з лікарні у Римі. Там він перебував кілька днів на лікуванні від респіраторної інфекції.

Додамо, Папа Римський Франциск заявив, що хоче приїхати до Києва. Але він зробить це тільки в тому випадку, якщо разом з Києвом відвідає і Москву, бо поодинці їхати у ці міста не планує.