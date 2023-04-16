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Папа Римский поздравил людей с Пасхой и пожелал мира

16 апреля 2023 17:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Папа Римский поздравил людей с Пасхой и пожелал мира
Папа Римский во время речи на Пасху. Фото: Simone Risoluti/Vatican Media/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Папа Римский Франциск поздравил христиан восточного обряда с Пасхой. Он пожелал мира всем, кто страдает от войны.

Об этом сообщает Vatican News.

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"Стремлюсь выразить свою близость всем братьям и сестрам которые, особенно на востоке, сегодня празднуют Пасху: Благодатной вам Пасхи!" — сказал Папа Римский.

Люди, собравшиеся послушать Папу Римского
Люди, собравшиеся послушать Папу Римского. Фото: Simone Risoluti/Vatican Media/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS
Папа Римский Франциск
Папа Римский во время речи на Пасху. Фото: Simone Risoluti/Vatican Media/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS
Люди, собравшиеся послушать Папу Римского
Люди, собравшиеся послушать Папу Римского. Фото: Vatican News

"И к сожалению, в страшном противоречии с Пасхальным посланием, продолжаются войны, которые продолжают сеять смерть в ужасных формах. Скорбя по поводу этой жестокости, давайте молиться за их жертвы, прося у Бога, чтобы мир больше не должен был переживать ужасы насильственной смерти, причиненной рукой человека, переживая вместо этого удивление жизнью, которую дает и обновляет Своей благодатью Господь!" — добавил Папа Римский.

Напомним, Папа Римский в своем Пасхальном послании к миру обратился к россиянам с просьбой искать правду о вторжении их страны в Украину. Он также призвал к прекращению всех конфликтов.

Также мы писали, что 1 апреля Папа Римский Франциск был выписан из больницы в Риме. Там он несколько дней на лечении от респираторной инфекции.

Добавим, Папа Римский Франциск заявил, что хочет приехать в Киев. Но он сделает это только в том случае, если вместе с Киевом посетит и Москву, потому что в одиночку ехать в эти города не планирует.

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