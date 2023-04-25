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Папа Римський зустрінеться з прем'єром України: що відомо

25 квітня 2023 15:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Папа Римський зустрінеться з прем'єром України: що відомо
Папа Римський Франциск. Фото: Vatican Media/­Handout via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У п'ятницю, 28 квітня, Папа Римський Франциск відвідає Угорщину та зустрінеться з Віктором Орбаном. Напередодні свого візиту він проведе зустріч з українським прем'єром Денисом Шмигалем.

Про це повідомляє ANSA та Reuters.

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Понтифік прийме очільника українського уряду 27 квітня. Зустріч в Апостольському палаці запланована на 9 годину ранку.

У середу, 26 квітня, український прем’єр-міністр перебуватиме в Римі для участі у Двосторонній конференції з питань відновлення України в конференц-центрі Palazzo dei Congressi у Римі та виступить із висновками разом із прем’єр-міністром Джорджією Мелоні

Візит Папи Римського в Угорщину

У п'ятницю, 28 квітня, Папа Франциск вирушає у триденну поїздку до Угорщини, де, як очікується, війна в Україні, міграція та християнське коріння Європи стануть головними темами його публічних виступів та приватних переговорів з націоналістичним прем'єр-міністром Віктором Орбаном.

Це буде його перша поїздка після того, як він був госпіталізований з бронхітом у березні.

Хоча головною метою візиту є зустріч з угорськими католиками, Франциск визнав, що на його зміст впливають поточні події.

"Це також буде поїздка в центр Європи, який продовжує бути ураженим холодними вітрами війни, в той час як переміщення такої великої кількості людей поставило на порядок денний нагальні гуманітарні питання", — сказав він.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск говоритиме про війну Росії проти України під час майбутнього візиту до Угорщини. У Ватикані заявили, що понтифік використає цю поїздку, щоб "сприяти миру".

Також ми писали, що Папа Римський Франциск заявив, що хоче приїхати до Києва. Але він зробить це тільки в тому випадку, якщо разом з Києвом відвідає і Москву. 

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