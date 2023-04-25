Папа Римский встретится с премьером Украины: что известно

Папа Римский Франциск. Фото: Vatican Media/Handout via REUTERS

В пятницу, 28 апреля, Папа Римский Франциск посетит Венгрию и встретится с Виктором Орбаном. В преддверии своего визита он проведет встречу с украинским премьером Денисом Шмыгалем.

Об этом сообщает ANSA и Reuters.

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Понтифик примет главу украинского правительства 27 апреля. Встреча в Апостольском дворце запланирована на 9 часов утра.

В среду, 26 апреля, украинский премьер-министр будет находиться в Риме для участия в Двусторонней конференции по восстановлению Украины в конференц-центре Palazzo dei Congressi в Риме и выступит с выводами вместе с премьер-министром Джорджией Мелони.

Визит Папы Римского в Венгрию

В пятницу, 28 апреля, Папа Франциск отправляется в трехдневную поездку в Венгрию, где, как ожидается, война в Украине, миграция и христианские корни Европы станут главными темами его публичных выступлений и частных переговоров с националистическим премьер-министром Виктором Орбаном.

Это будет его первая поездка после того, как он был госпитализирован с бронхитом в марте.

Хотя главной целью визита является встреча с венгерскими католиками, Франциск признал, что на его содержание влияют текущие события.

"Это также будет поездка в центр Европы, который продолжает быть поражен холодными ветрами войны, в то время как перемещение такого большого количества людей поставило на повестку дня неотложные гуманитарные вопросы", — сказал он.

Напомним, Папа Римский Франциск будет говорить о войне России против Украины во время предстоящего визита в Венгрию. В Ватикане заявили, что понтифик использует эту поездку, чтобы "способствовать миру".

Также мы писали, что Папа Римский Франциск заявил, что хочет приехать в Киев. Но он сделает это только в том случае, если вместе с Киевом посетит Москву.