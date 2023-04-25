ПАР оголосила про вихід з МКС, який видав ордер на арешт Путіна

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса. Фото: Reuters

Південно-Африканська Респубіка вийде з Міжнародного кримінального суду. Таке рішення ухвалила владна партія "Африканський національний конгрес", заявив президент країни Сиріл Рамафоса.

Про це повідомляє Aljazeera.

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"Правляча партія "АНК" ухвалила рішення про те, що було б розумно, щоб ПАР вийшла з МКС", — сказав Сиріл Рамафоса під час спільної пресконференції із президентом Фінляндії Саулі Нііністьо, який прибув до країни із візитом.

Рамафоса додав, що ухвалене рішення пояснюється "упередженістю МКС щодо певних країн".

Ордер МКС на арешт Путіна означає, що Преторія (столиця ПАР), яка у серпні цього року приймає саміт групи БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай і ПАР), повинна буде затримати його президента РФ після прибуття.

Щодо того, чи заарештує Путіна уряд ПАР, Рамафоса сказав, що "це питання розглядається".

Нагадаємо, 17 березня Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової.