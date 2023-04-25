Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow ПАР оголосила про вихід з МКС, який видав ордер на арешт Путіна arrow

ПАР оголосила про вихід з МКС, який видав ордер на арешт Путіна

25 квітня 2023 18:49
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
ПАР оголосила про вихід з МКС, який видав ордер на арешт Путіна
Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Південно-Африканська Респубіка вийде з Міжнародного кримінального суду. Таке рішення ухвалила владна партія "Африканський національний конгрес", заявив президент країни Сиріл Рамафоса.

Про це повідомляє Aljazeera.

Читайте також:

Що відомо

"Правляча партія "АНК" ухвалила рішення про те, що було б розумно, щоб ПАР вийшла з МКС", — сказав Сиріл Рамафоса під час спільної пресконференції із президентом Фінляндії Саулі Нііністьо, який прибув до країни із візитом.

Рамафоса додав, що ухвалене рішення пояснюється "упередженістю МКС щодо певних країн".

Ордер МКС на арешт Путіна означає, що Преторія (столиця ПАР), яка у серпні цього року приймає саміт групи БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай і ПАР), повинна буде затримати його президента РФ після прибуття.

Щодо того, чи заарештує Путіна уряд ПАР, Рамафоса сказав, що "це питання розглядається".

Нагадаємо, 17 березня Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

Вадим Столар: ЗСУ з перших днів масштабного вторгнення отримують допомогу від нашого Фонду

07:23 Буде дві категорії споживачів: як планують підвищувати тарифи на електрику

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

21:00 Синоптики розповіли, коли в Україну прийде весняне тепло

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB