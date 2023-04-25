ЮАР объявила о выходе из МКС, выдавшего ордер на арест Путина

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса. Фото: Reuters

Южно-Африканская Республика выйдет из Международного уголовного суда. Такое решение приняла правящая партия "Африканский национальный конгресс", заявил президент страны Сирил Рамафоса.

Об этом сообщает Aljazeera.

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"Правящая партия "АНК" приняла решение о том, что было бы разумно, чтобы ЮАР вышла из МКС", — сказал Сирил Рамафоса во время совместной пресс-конференции с прибывшим в страну с визитом президентом Финляндии Саули Нииностио.

Рамафоса добавил, что принятое решение объясняется "предвзятостью МКС в отношении определенных стран".

Ордер МКС на арест Путина означает, что Претория (столица ЮАР), принимающая в августе этого года саммит группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), должна будет задержать его президента РФ по прибытии.

Относительно арестует ли Путина правительство ЮАР, Рамафоса сказал, что "этот вопрос рассматривается".

Напомним, 17 марта Палата досудебного производства II Международного уголовного суда издала ордера на арест президента России Владимира Путина и детской омбудсменки Марии Львовой-Беловой.