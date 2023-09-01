Париж офіційно став першим містом у Європі, яке відмовилося від прокатних самокатів

Дівчата на самокаті. Фото: iStock.com

З 1 вересня в Парижі було повністю припинено послуги з оренди електросамокатів після голосування референдуму, де більшість громадян підтримала їхню заборону. До кінця цього тижня останні самокати з мереж Lime, Dott та Tier зникнуть з вулиць міста.

Про це повідомляє Le Parisien.

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Повідомляється, що загальний парк самокатів, що орендуються, становив близько 15 тисяч одиниць. При цьому, з липня компанії почали скорочувати кількість доступних самокатів, відправляючи їх в інші французькі міста, такі як Лілль і Бордо, а також деякі закордонні міста, наприклад, в Лондон, Копенгаген і Тель-Авів.

Також повідомляється, що багато городян висловили намір переключитися на велосипеди або придбати особисті електросамокати, оскільки заборона стосувалася лише послуг прокату. Вони також заявили, що не мають наміру активніше користуватися міським транспортом після цієї заборони.

Зазначимо, що у квітні понад 80% жителів Парижа підтримали заборону через загрозу безпеці для пішоходів. У 2022 році у столиці Франції було зафіксовано рекордну кількість аварій із самокатами, внаслідок яких майже 500 осіб отримали травми, а троє пішли з життя.

Сьогоднішнє рішення ставить крапку в п'ятирічній історії прокатних електросамокатів у Парижі, роблячи його першим європейським містом, яке прийняло таке рішення.

Нагадаємо, що лікар повідомила, що такий вид транспорту, як електричний самокат, може бути небезпечним для людей, які мають гнатологічні проблеми. Тому слід прислухатися до порад та обмежитися таким видом пересування.