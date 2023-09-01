Париж официально стал первым городом в Европе, который отказался от прокатных самокатов

Девушки на самокате. Фото: iStock.com

С 1 сентября в Париже были полностью прекращены услуги по аренде электросамокатов после голосования референдума, где большинство граждан поддержали их запрет. К концу этой недели последние самокаты из сетей Lime, Dott и Tier исчезнут с улиц города.

Об этом сообщает Le Parisien.

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Сообщается, что общий парк арендуемых самокатов составлял около 15 тысяч единиц. При этом, с июля компании начали сокращать количество доступных самокатов, отправляя их в другие французские города, такие как Лилль и Бордо, а также в некоторые зарубежные города, например, в Лондон, Копенгаген и Тель-Авив.

Также сообщается, что многие горожане выразили намерение переключиться на велосипеды или приобрести личные электросамокаты, так как запрет касался только услуг проката. Они также заявили, что не намерены активнее пользоваться городским транспортом после этого запрета.

Отметим, что в апреле более 80% жителей Парижа поддержали запрет из-за возрастающей угрозы безопасности для пешеходов. В 2022 году в столице Франции было зафиксировано рекордное число аварий с самокатами, в результате которых почти 500 человек получили травмы, а трое ушли из жизни.

Сегодняшнее решение ставит точку в пятилетней истории прокатных электросамокатов в Париже, делая его первым европейским городом, принявшим такое решение.

Напомним, что врач сообщила, что такой вид транспорта, как электрический самокат, может быть опасен для людей, имеющих гнатологические проблемы. Поэтому следует прислушиваться к советам и ограничиться таким видом передвижения.