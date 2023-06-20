Парламент Словаччини визнав Голодомор геноцидом українців

Парламент Словаччини. Фото: google.com

Парламент Словаччини визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом проти українського народу. Українська влада вже подякувала за відповідне рішення.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

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Голодомор — геноцид українського народу

"Вдячний парламенту Словаччини за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. Своєчасне рішення, вагомий внесок у відновлення історичної справедливості та вшанування мільйонів невинних жертв", — подякував Зеленський.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба також висловив вдячність Словаччині за таке рішення.

"Словаччина приєднується до все більшої кількості країн, які визнають Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Цей акт історичної справедливості служить яскравим нагадуванням про нашу відповідальність за те, щоб кривдники не діяли безкарно. Дякую, Словаччина!" — написав очільник МЗС.

Які країни визнали Голодомор геноцидом українського народу

Голодомор — це геноцид української нації, вчинений у 1932–1933 роках. Він був скоєний керівництвом Радянського Союзу, щоб упокорити українців, остаточно ліквідувати український спротив режиму та спроби побудови самостійної, незалежної від Москви Української Держави.

Загалом, станом на сьогодні понад 30 країн визнало Голодомор геноцидом українців. При цьому, МЗС України заяви, що буде надалі наполегливо працювати, щоб країни офіційно визнавали Голодомор актом геноциду.

Зокрема, 23 березня парламент Ісландії одноголосно підтримав резолюцію Ділії Міст Ейнарсдоттір, членкині від Партії незалежності, про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Також на початку березня Бельгія визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Відповідне ухвалила Палата представників бельгійського парламенту.

А 1 лютого Болгарія визнала Голодомор геноцидом українського народу.

До цього це зробила Чехія, Ірландія. Німеччина та інші країни.

Також Голодомор геноцидом українського народу визнали такі країни: Франція, Словенія, Велика Британія.

Нагадаємо, посольство Росії у Франції прокоментувало ухвалення французькими парламентаріями резолюції "про визнання геноциду українців у 1932-1933 рр.". За словами російських послів, Франція таким чином нібито потурає "ультранаціоналістичній та неонацистській політиці".