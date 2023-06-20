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Парламент Словакии признал Голодомор геноцидом украинцев

20 июня 2023 20:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Парламент Словакии признал Голодомор геноцидом украинцев
Парламент Словакии Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Парламент Словакии признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом против украинского народа. Украинские власти уже поблагодарили за соответствующее решение.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

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"Благодарен парламенту Словакии за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Своевременное решение, весомый вклад в восстановление исторической справедливости и чествование миллионов невинных жертв", — поблагодарил Зеленский.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также выразил благодарность Словакии за такое решение.

"Словакия присоединяется ко все большему количеству стран, признающих Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Этот акт исторической справедливости служит ярким напоминанием о нашей ответственности за то, чтобы обидчики не действовали безнаказанно. Спасибо, Словакия!" — написал глава МИД.

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Какие страны признали Голодомор геноцидом украинского народа

Голодомор — это геноцид украинской нации, совершенный в 1932–1933 годах. Он был совершен руководством Советского Союза, чтобы смирить украинцев, окончательно ликвидировать украинское сопротивление режиму и попытки построения самостоятельного, независимого от Москвы Украинского Государства.

В целом, на сегодня более 30 стран признало Голодомор геноцидом украинцев. При этом МИД Украины заявил, что будет в дальнейшем упорно работать, чтобы страны официально признавали Голодомор актом геноцида.

В частности, 23 марта парламент Исландии единогласно поддержал резолюцию Дилии Мост Эйнарсдоттир, членкини от Партии независимости, о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Также в начале марта Бельгия признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Соответствующее решение приняла Палата представителей бельгийского парламента.

1 февраля Болгария признала Голодомор геноцидом украинского народа.

До этого это сделала Чехия, Ирландия. Германия и другие страны.

Также Голодомор геноцидом украинского народа признали следующие страны: Франция, Словения, Великобритания.

Напомним, посольство России во Франции прокомментировало принятие французскими парламентариями резолюции "о признании геноцида украинцев в 1932-1933 гг.". По словам российских послов, Франция таким образом якобы потакает "ультранационалистической и неонацистской политике".

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