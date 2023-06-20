Парламент Словакии признал Голодомор геноцидом украинцев
Парламент Словакии признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом против украинского народа. Украинские власти уже поблагодарили за соответствующее решение.
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.
Голодомор — геноцид украинского народа
"Благодарен парламенту Словакии за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Своевременное решение, весомый вклад в восстановление исторической справедливости и чествование миллионов невинных жертв", — поблагодарил Зеленский.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также выразил благодарность Словакии за такое решение.
"Словакия присоединяется ко все большему количеству стран, признающих Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Этот акт исторической справедливости служит ярким напоминанием о нашей ответственности за то, чтобы обидчики не действовали безнаказанно. Спасибо, Словакия!" — написал глава МИД.
Какие страны признали Голодомор геноцидом украинского народа
Голодомор — это геноцид украинской нации, совершенный в 1932–1933 годах. Он был совершен руководством Советского Союза, чтобы смирить украинцев, окончательно ликвидировать украинское сопротивление режиму и попытки построения самостоятельного, независимого от Москвы Украинского Государства.
В целом, на сегодня более 30 стран признало Голодомор геноцидом украинцев. При этом МИД Украины заявил, что будет в дальнейшем упорно работать, чтобы страны официально признавали Голодомор актом геноцида.
В частности, 23 марта парламент Исландии единогласно поддержал резолюцию Дилии Мост Эйнарсдоттир, членкини от Партии независимости, о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
Также в начале марта Бельгия признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Соответствующее решение приняла Палата представителей бельгийского парламента.
1 февраля Болгария признала Голодомор геноцидом украинского народа.
До этого это сделала Чехия, Ирландия. Германия и другие страны.
Также Голодомор геноцидом украинского народа признали следующие страны: Франция, Словения, Великобритания.
Напомним, посольство России во Франции прокомментировало принятие французскими парламентариями резолюции "о признании геноцида украинцев в 1932-1933 гг.". По словам российских послов, Франция таким образом якобы потакает "ультранационалистической и неонацистской политике".