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Партія Сунака втрачає сотні місць на дострокових місцевих виборах

5 травня 2023 15:43
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Партія Сунака втрачає сотні місць на дострокових місцевих виборах
Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак. Фото: REUTERS/Phil Noble
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Консервативна партія Великої Британії під керівництвом Ріші Сунака втратила десятки місць у місцевих радах під час важких перших виборів прем’єр-міністра. Це свідчить про загрозу втрати керівною партією влади під час загальнонаціональних виборів, які очікуються наступного року.

Про це пише Bloomberg.

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Зазначається, що консерватори втратили понад 88 місць у місцевих радах, які підлягали переобранню. Головна опозиційна Лейбористська партія, яка сподівається отримати сотні місць на проміжних виборах, додала 64 місця.

Так виборці покарали партію Сунака за політичні скандали, повільне економічне зростання і високу інфляцію.

Ліберал-демократи отримали чистий приріст у 24 місця.

Ці результати стануть найбільшим і, можливо, останнім випробуванням настроїв виборців перед наступними загальними виборами, які, як очікується, відбудуться в 2024 році.

Результати виборів визначать понад 8000 місць у 230 органах місцевого самоврядування, які відповідають за повсякденне надання громадських послуг, таких як вивіз сміття та утримання шкіл.

Нагадаємо, 21 квітня заступник прем'єр-міністра та міністр юстиції Великої Британії Домінік Рааб оголосив про відставку через звинувачення у залякуванні чиновників. Його найближчий союзник прем'єр-міністр Ріші Сунак постраждав від цієї події, оскільки Рааб був одним із його ключових підлеглих.

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