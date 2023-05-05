Партия Сунака теряет сотни мест на досрочных местных выборах

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Фото: REUTERS/Phil Noble

Консервативная партия Великобритании под руководством Риши Сунака потеряла десятки мест в местных советах во время первых выборов премьер-министра. Это свидетельствует об угрозе потери руководящей партии власти во время ожидаемых в следующем году общенациональных выборов.

Об этом пишет Bloomberg.

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Отмечается, что консерваторы потеряли более 88 мест в местных советах, подлежащих переизбранию. Главная оппозиционная лейбористская партия, надеющаяся получить сотни мест на промежуточных выборах, добавила 64 места.

Так избиратели наказали партию Сунака за политические скандалы, медленный экономический рост и высокую инфляцию.

Либерал-демократы получили чистый прирост в 24 места.

Эти результаты станут самым большим и, возможно, последним испытанием настроений избирателей перед следующими всеобщими выборами, которые, как ожидается, состоятся в 2024 году.

Результаты выборов определят более 8000 мест в 230 органах местного самоуправления, отвечающих за повседневное предоставление общественных услуг, таких как вывоз мусора и содержание школ.

Напомним, 21 апреля заместитель премьер-министра и министр юстиции Великобритании Доминик Рааб объявил об отставке из-за обвинений в запугивании чиновников. Его ближайший союзник премьер-министр Риши Сунак пострадал от этого события, поскольку Рааб являлся одним из его ключевых подчиненных.