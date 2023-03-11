Пентагон попросить 170 млрд дол на ракети та боєприпаси для України, — Bloomberg
Пентагон запросив закупівлю на суму 170 млрд доларів на новий фінансовий рік для заміни боєприпасів, що постачаються Україні, а також для закупівлі озброєнь, необхідних у разі конфлікту з Китаєм. У рамках цього запиту Міністерство оборони США планує виділити 76,8 млрд доларів на ВМФ і морську піхоту, включаючи будівництво нових кораблів, 61 млрд доларів на ВПС, включаючи Космічні сили США, і 24,4 млрд доларів на армію.
Про це пише Bloomberg.
-
США передали Молдові розвіддані щодо загроз з боку росії
-
Спалили 8 га землі: жителі Одещини отримали штраф за влаштовану пожежу
-
Мінагрополітики обіцяє 2023 року урожай, який перевищить власні потреби України удвічі
-
Пакистан готовий передати Україні 44 танки: за якої умови
-
ЄС посилить контроль над реекспортом підсанкційних товарів до рф, — Bloomberg
-
Медики Одещини отримали нове обладнання для порятунку життів
-
Внаслідок обстрілу Херсона загинуло троє мирних жителів
-
"Знаю, що ми вистоїмо": Зеленський показав потужні фото українських захисників
-
Спецпризначенці СБУ знищили дроном-камікадзе танк росіян: вражаюче відео
-
Італія розпочала операцію з порятунку мігрантів, які на човнах припливли з Африки
Пентагон просить гроші на закупівлю ракет
Крім того, документ із досліджень та розробок вимагає 145 млрд доларів, з яких 46 млрд доларів на ВПС, 27 млрд доларів на ВМФ та 15,7 млрд доларів на армію. Серед найбільших цілей у галузі досліджень та розробок — 3,7 млрд доларів на нову міжконтинентальну балістичну ракету Sentinel, 3 млрд доларів на розробку бомбардувальника B-21 та 2,3 млрд доларів на програму "Домінування у повітрі наступного покоління", призначену для заміни винищувача F-22.
Пентагон планує опублікувати документи, пов'язані із запитом на бюджет на фінансовий рік, що починається 1 жовтня, у понеділок. Цей запит на закупівлю озброєнь пов'язаний із необхідністю заміни боєприпасів, що постачаються Україні, а також із можливою загрозою з боку Китаю.
Нагадаємо, що 9 березня Білий дім оприлюднив свій варіант нового бюджету міністерства оборони США. Він буде рекордним і становитиме 835 млрд доларів.
За інформацією джерел у Білому домі, у четвер, 9 березня, Джо Байден запропонує збільшити бюджет міністерства оборони США на наступний бюджетний рік.
Військовий бюджет Сполучених Штатів має становити 835 мільярдів доларів, тоді як зараз він становить 816 мільярдів.