Пентагон попросить 170 млрд дол на ракети та боєприпаси для України, — Bloomberg

Пентагон

Пентагон запросив закупівлю на суму 170 млрд доларів на новий фінансовий рік для заміни боєприпасів, що постачаються Україні, а також для закупівлі озброєнь, необхідних у разі конфлікту з Китаєм. У рамках цього запиту Міністерство оборони США планує виділити 76,8 млрд доларів на ВМФ і морську піхоту, включаючи будівництво нових кораблів, 61 млрд доларів на ВПС, включаючи Космічні сили США, і 24,4 млрд доларів на армію.

Про це пише Bloomberg.

Пентагон просить гроші на закупівлю ракет

Крім того, документ із досліджень та розробок вимагає 145 млрд доларів, з яких 46 млрд доларів на ВПС, 27 млрд доларів на ВМФ та 15,7 млрд доларів на армію. Серед найбільших цілей у галузі досліджень та розробок — 3,7 млрд доларів на нову міжконтинентальну балістичну ракету Sentinel, 3 млрд доларів на розробку бомбардувальника B-21 та 2,3 млрд доларів на програму "Домінування у повітрі наступного покоління", призначену для заміни винищувача F-22.

Пентагон планує опублікувати документи, пов'язані із запитом на бюджет на фінансовий рік, що починається 1 жовтня, у понеділок. Цей запит на закупівлю озброєнь пов'язаний із необхідністю заміни боєприпасів, що постачаються Україні, а також із можливою загрозою з боку Китаю.

Нагадаємо, що 9 березня Білий дім оприлюднив свій варіант нового бюджету міністерства оборони США. Він буде рекордним і становитиме 835 млрд доларів.

За інформацією джерел у Білому домі, у четвер, 9 березня, Джо Байден запропонує збільшити бюджет міністерства оборони США на наступний бюджетний рік.

Військовий бюджет Сполучених Штатів має становити 835 мільярдів доларів, тоді як зараз він становить 816 мільярдів.