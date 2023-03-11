Пентагон попросит 170 млрд долл. на ракеты и боеприпасы для Украины, — Bloomberg

Пентагон

Пентагон запросил закупки на сумму 170 млрд долларов на новый финансовый год для замены боеприпасов, поставляемых Украине, а также для закупки вооружений, необходимых в случае конфликта с Китаем. В рамках этого запроса Министерство обороны США планирует выделить 76,8 млрд долларов на ВМФ и морскую пехоту, включая строительство новых кораблей, 61 млрд долларов на ВВС, включая Космические силы США, и 24,4 млрд долларов на армию.

Об этом пишет Bloomberg.

Пентагон просит деньги на закупку ракет

Кроме того, документ по исследованиям и разработкам требует 145 млрд долларов, из которых 46 млрд долларов на ВВС, 27 млрд долларов на ВМФ и 15,7 млрд долларов на армию. Среди крупнейших целей в области исследований и разработок — 3,7 млрд долларов на новую межконтинентальную баллистическую ракету Sentinel, 3 млрд долларов на разработку бомбардировщика B-21 и 2,3 млрд долларов на программу "Доминирование в воздухе следующего поколения", предназначенную для замены истребителя F-22.

Пентагон планирует опубликовать документы, связанные с запросом на бюджет на финансовый год, начинающийся 1 октября, в понедельник. Этот запрос на закупки вооружений связан с необходимостью замены боеприпасов, поставляемых Украине, а также с возможной угрозой со стороны Китая.

Напомним, что 9 марта, Белый дом обнародовал свой вариант нового бюджета министерства обороны США. Он будет рекордным и составит 835 млрд долларов.

По информации источников в Белом доме, в четверг, 9 марта, Джо Байден предложит увеличить бюджет министерства обороны США на следующий бюджетный год.

Военный бюджет Соединенных Штатов должен составить 835 миллиардов долларов, в то время, как сейчас, он составляет 816 миллиардов.