Пентагон заявив, що Китай масово постачає РФ дрони та стрілецьку зброю

Президент Росії Володимир Путін та Призедент Китаю Сі Цзіньпін. Фото: EPA

Китай, попри всі заперечення, постачає Росії озброєння. Окремі компанії продають РФ безпілотники, стрілецьку зброю та спорядження.

Повідомляється у звіті Міноборони США.

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Продаж зброї

Дані російської митниці показали, що як державні, так і приватні компанії КНР продають Росії цивільні товари, товари подвійного призначення та деякі незначні військові товари.

За даними Міноборони США, йдеться про стрілецьку зброю, запасні частини, навігаційне обладнання та захисне спорядження.

Окрему увагу Пентагон приділив дронам, оскільки великий і нерегульований ринок безпілотників у Китаї дозволив росіянам закуповувати коптери. Мова йде про невеликі дрони та БПЛА подвійного призначення, які російські військові використовують для війни проти України.

Так, у період з березня 2022 по 2023 рік китайські фірми продали Росії дронів та запчастин до них на 12 млн доларів.

Також ми раніше писали, що у Китаї збільшують кількість ядерної зброї швидше, ніж на це очікувалось. Пекін "майже напевно" вивчає повномасштабне вторгнення РФ в Україну, порівнюючи ймовірний конфлікт щодо Тайваню.