Пентагон заявил, что Китай массово снабжает РФ дронами и стрелковым оружием

Президент России Владимир Путин и Президент Китая Си Цзиньпин. Фото: EPA

Китай, несмотря на все возражения, поставляет России вооружение. Отдельные компании продают РФ беспилотники, стрелковое оружие и снаряжение.

Сообщается в отчете Минобороны США.

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Продажа оружия

Данные российской таможни показали, что государственные и частные компании КНР продают России гражданские товары, товары двойного назначения и некоторые незначительные военные товары.

По данным Минобороны США, речь идет о стрелковом оружии, запасных частях, навигационном оборудовании и защитном снаряжении.

Отдельное внимание Пентагон уделил дронам, поскольку крупный и нерегулируемый рынок беспилотников в Китае позволил россиянам закупать коптеры. Речь идет о небольших дронах и БПЛА двойного назначения, которые российские военные используют для войны против Украины.

Так, в период с марта 2022 по 2023 год китайские фирмы продали России дронов и запчастей к ним на 12 млн долларов.

Также мы ранее писали, что в Китае увеличивают количество ядерного оружия быстрее, чем ожидалось. Пекин "почти наверняка" изучает полномасштабное вторжение РФ в Украину, сравнивая вероятный конфликт по Тайваню.