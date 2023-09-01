PepsiCo та Mars опинилися в списку міжнародних спонсорів війни через бізнес у РФ

Продукція Pepsi на полицях російського супермаркету. Фото: google

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло дві провідні харчові корпорації PepsiCo та Mars до переліку міжнародних спонсорів війни. Незважаючи на обіцянки скоротити бізнес та припинити виробництво своєї продукції, вони продовжують працювати в Росії, сплачуючи значні податки до бюджету країни-агресора.

Про це повідомили в НАЗК.

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PepsiCo продовжує працювати в РФ

Компанія PepsiCo, виробляє прохолоджувальні напої, соки, чипси, закуски, молочні продукти та інші продукти харчування під основними марками Chester’s, Chipsy, Lay’s, Mirinda, Pasta Roni, Pepsi, Propel, Sandora, 7up, Simba, Snack a Jacks, Sonric’s, Tropicana, "Агуша", "Чудо", "Слов’яночка", "Садочок", "Сандорик", "Машенька" тощо.

Компанія працює в Росії з 1974 року, має 19 заводів, близько 20 тисяч співробітників та 40 тисяч сільськогосподарських працівників. За показником чистого прибутку PepsiCo є четвертою за розміром компанією в галузі напоїв і харчових продуктів у РФ.

PepsiCo збільшила свої доходи в Росії у перший рік повномасштабного вторгнення. Так, виторг ТОВ "ПЕПСИКО ХОЛДИНГС" за 2022 рік виріс до $ 2,59 млрд зокрема, чистий прибуток виріс на 333% до $ 525 млн, порівняно з 2021 роком. Податків до бюджету рф було сплачено на понад $115 млн (або 8,29 млрд руб.).

У березні 2022 року компанія заявила про припинення рекламної діяльності та виробництва напоїв у росії у зв’язку з повномасштабним вторгненням росії в Україну. Проте, у серпні 2022 року виробництво напоїв 7Up та Mirinda під брендами Evervess та Frustyle відновилося. Згодом було відновлено виробництво ще деякої продукції.

Mars збільшила прибуток в РФ

Інша компанія, Mars, також виробляє харчові продукти, відома шоколадними батончиками, але виробляє й корми для домашніх тварин, жувальні гумки, напої, їжу швидкого приготування, консервовані соуси. Основні торгові марки — Mars, Snickers, Milky Way, Twix, Bounty, M&M’s, Whiskas, Pedigree, Uncle Ben’s. Також корпорації належить серія торгових марок Wrigley.

Mars працює в Росії понад 30 років, інвестувала в економіку країни-агресора $2,5 млрд, створила понад 6 тисяч робочих місць та має на території Росії 10 фабрик.

Компанія обіцяла скоротити бізнес на території РФ після початку повномасштабної агресії.

"Будь-який прибуток від російського бізнесу буде використаний на гуманітарні цілі. Компанія не буде імпортувати та експортувати продукцію", — йшлося в офіційній заяві компанії.

Проте, фабрики продовжують працювати в Росії зі збільшенням доходів у 2022 році порівняно з 2021 роком. Виторг ТОВ "Марс" за 2022 рік виріс до $2,45 млрд, чистий прибуток виріс на 59% до $377 млн, податків сплачено до бюджету РФ на понад $93 млн.

На сайті з пошуку персоналу російська філія компанії ТОВ "Марс", як і PepsiCo, публікує оголошення про набір нового персоналу (понад 100 актуальних вакансій).

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