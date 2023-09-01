PepsiCo и Mars оказались в списке международных спонсоров войны из-за бизнеса в РФ

Продукция Pepsi на полках российского супермаркета. Фото: google

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло две ведущие пищевые корпорации PepsiCo и Mars в список международных спонсоров войны. Несмотря на обещания сократить бизнес и прекратить производство продукции, они продолжают работать в России, уплачивая значительные налоги в бюджет страны-агрессора.

Об этом сообщили в НАПК.

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PepsiCo продолжает работать в РФ

Компания PepsiCo, производит прохладительные напитки, соки, чипсы, закуски, молочные продукты и другие продукты питания под основными марками Chester's, Chipsy, Lay's, Mirinda, Pasta Roni, Pepsi, Propel, Sandora, 7up, Simba, Snack a Jacks, Sonric's, Tropicana, "Агуша", "Чудо", "Славяночка", "Садочок", "Сандорик", "Машенька" и т.д.

Компания работает в России с 1974 года, насчитывает 19 заводов, около 20 тысяч сотрудников и 40 тысяч сельскохозяйственных работников. По показателю чистой прибыли PepsiCo является четвёртой по размеру компанией в области напитков и пищевых продуктов в РФ.

PepsiCo увеличила свои доходы в России в первый год полномасштабного вторжения. Так, выручка ООО "ПЕПСИКО ХОЛДИНГС" за 2022 год выросла до $2,59 млрд. в частности, чистая прибыль выросла на 333% до $525 млн, по сравнению с 2021 годом. Налоги в бюджет России были уплачены более чем на $115 млн (или 8,29 млрд руб.).

В марте 2022 года компания заявила о прекращении рекламной деятельности и производстве напитков в России в связи с полномасштабным вторжением России в Украину. Однако в августе 2022 года производство напитков 7Up и Mirinda под брендами Evervess и Frustyle возобновилось. Впоследствии было возобновлено производство еще некоторой продукции.

Mars увеличила прибыль в РФ

Другая компания, Mars, также производит пищевые продукты, известную шоколадными батончиками, но производит и корма для домашних животных, жевательные резинки, напитки, еду быстрого приготовления, консервированные соусы. Основные торговые марки — Mars, Snickers, Milky Way, Twix, Bounty, M&M, Whiskas, Pedigree, Uncle Ben's. Также корпорации принадлежит серия марок Wrigley.

Mars работает в России более 30 лет, инвестировала в экономику страны-агрессора $2,5 млрд, создала более 6 тысяч рабочих мест и имеет на территории России 10 фабрик.

Компания обещала сократить бизнес на территории России после начала полномасштабной агрессии.

"Любая прибыль от российского бизнеса будет использована на гуманитарные цели. Компания не будет импортировать и экспортировать продукцию", — говорилось в официальном заявлении компании.

Однако фабрики продолжают работать в России с увеличением доходов в 2022 году по сравнению с 2021 годом. Выручка ООО "Марс" за 2022 год выросла до $2,45 млрд, чистая прибыль выросла на 59% до $377 млн, налогов уплачено в бюджет РФ более чем на $93 млн.

На сайте по поиску персонала российский филиал компании ООО "Марс", как и PepsiCo, публикует объявления о наборе нового персонала (более 100 актуальных вакансий).

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