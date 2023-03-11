Перед вибухами на "Північних потоках" поблизу плавав загадковий танкер, — ЗМІ

Вибух на "Північному потоці"

Одним із можливих ключових факторів, які можуть допомогти у розгадці загадкових вибухів на газопроводах "Північний потік" та "Північний потік-2" став рух танкера Minerva Julie під грецьким прапором у період з 6 по 12 вересня.

Про це пише Business Insider.

Танкер біля "Північних потоків"

Аналітик Олівер Александер виявив, що цей 600-футовий танкер, що вирушав на схід із Роттердама, майже на тиждень зупинився у Балтійському морі та курсував поблизу місця пошкодження газопроводів.

Пізніше він попрямував до Таллінна і потім до Санкт-Петербурга, де пришвартувався 18 вересня. Власники танкера стверджують, що затримка була пов'язана з очікуванням на інструкції по маршруту.

Попри те, що винність танкера під час вибухів не доведена, його переміщення можуть бути важливими свідченнями для слідчих. Показання екіпажу можуть також допомогти у розкритті таємниці вибухів на трубопроводах "Північний потік" та "Північний потік-2".

Нагадаємо, що Федеральна прокуратура Німеччини у січні обшукала човен, на якому, ймовірно, перевозили вибухівку, використану під час детонації газопроводів Nord Stream 1 та 2 у вересні.

Також ми писали, що радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що диверсії на газопроводах "Північний потік" були вигідні рф. Він зазначив, що вересневі інциденти відбулися на тлі системних спроб росії "заморозити Європу" і налякати її інформаційно перед зимою.