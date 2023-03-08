В Германии обыскали лодку, на которой вероятно перевозили взрывчатку для атаки Nord Stream
Федеральная прокуратура Германии в январе обыскала лодку, на которой, вероятно, перевозили взрывчатку, использованную во время детонации газопроводов Nord Stream 1 и 2 в сентябре.
Об этом пишет CNN.
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Обыски лодки
"Генеральная прокуратура Германии произвела обыск судна с 18 по 20 января 2023 года в связи с подозрительной арендой судна", — говорится в сообщении.
Сообщается, что оценка изъятых следов и предметов продолжается. Личности злоумышленников и их мотивы устанавливаются.
"Расследования продолжаются, и достоверные заявления пока не могут быть сделаны, в частности, относительно того, контролировало ли государство эти планы", — добавили в ведомстве.
В прокуратуре добавили, что оснований подозревать сотрудников немецкой компании, арендовавшей судно, нет.
Напомним, новые данные разведки, проверенные официальными лицами США, свидетельствуют о том, что "проукраинская группа" совершила атаку на газопроводы Nord Stream в прошлом году. Однако новые разведданные пока не предоставили никаких доказательств причастности украинского правительства к атаке на трубопроводы.