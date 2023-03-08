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В Германии обыскали лодку, на которой вероятно перевозили взрывчатку для атаки Nord Stream

8 марта 2023 23:32
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Оценка изъятых следов и предметов продолжается
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Федеральная прокуратура Германии в январе обыскала лодку, на которой, вероятно, перевозили взрывчатку, использованную во время детонации газопроводов Nord Stream 1 и 2 в сентябре.

Об этом пишет CNN.

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"Генеральная прокуратура Германии произвела обыск судна с 18 по 20 января 2023 года в связи с подозрительной арендой судна", — говорится в сообщении.

Сообщается, что оценка изъятых следов и предметов продолжается. Личности злоумышленников и их мотивы устанавливаются.

"Расследования продолжаются, и достоверные заявления пока не могут быть сделаны, в частности, относительно того, контролировало ли государство эти планы", — добавили в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что оснований подозревать сотрудников немецкой компании, арендовавшей судно, нет.

Напомним, новые данные разведки, проверенные официальными лицами США, свидетельствуют о том, что "проукраинская группа" совершила атаку на газопроводы Nord Stream в прошлом году. Однако новые разведданные пока не предоставили никаких доказательств причастности украинского правительства к атаке на трубопроводы.

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