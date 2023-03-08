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У Німеччині обшукали човен, на якому ймовірно перевозили вибухівку для атаки Nord Stream

8 березня 2023 23:32
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Оцінка вилучених слідів і предметів триває
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Федеральна прокуратура Німеччини в січні обшукала човен, на якому ймовірно перевозили вибухівку, використану під час детонації газопроводів Nord Stream 1 і 2 у вересні.

Про це пише CNN.

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"Генеральна прокуратура Німеччини провела обшук судна з 18 по 20 січня 2023 року у зв'язку з підозрілою орендою судна", — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що оцінка вилучених слідів і предметів триває. Особи зловмисників та їх мотиви встановлюються.

"Розслідування тривають, і вірогідні заяви поки що не можуть бути зроблені, зокрема щодо того, чи держава контролювала ці плани", — додали у відомстві.

У прокуратурі додали, що підстав підозрювати співробітників німецької компанії, яка орендувала судно, немає.

Нагадаємо, нові дані розвідки, перевірені офіційними особами США, свідчать про те, що "проукраїнська група" здійснила атаку на газопроводи Nord Stream минулого року. Однак нові розвіддані поки що не надали жодних доказів причетності українського уряду до атаки на трубопроводи.

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