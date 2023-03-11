Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Мир arrow Перед взрывами на "Северных потоках" поблизости плавал загадочный танкер, — СМИ arrow

Перед взрывами на "Северных потоках" поблизости плавал загадочный танкер, — СМИ

11 марта 2023 07:42
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Взрыв на "Северном потоке"
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Одним из возможных ключевых факторов, которые могут помочь в разгадке загадочных взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" стало движение танкера Minerva Julie под греческим флагом в период с 6 по 12 сентября. 

Об этом пишет Business Insider.

Читайте также:

Танкер возле "Северных потоков"

Аналитик Оливер Александер обнаружил, что этот 600-футовый танкер, отправлявшийся на восток из Роттердама, почти на неделю остановился в Балтийском море и курсировал вблизи места повреждения газопроводов.

Позже он направился в Таллинн и затем в Санкт-Петербург, где пришвартовался 18 сентября. Владельцы танкера утверждают, что задержка была связана с ожиданием инструкций по маршруту. 

Несмотря на то, что виновность танкера во взрывах не доказана, его перемещения могут быть важными свидетельствами для следователей. Показания экипажа могут также помочь в раскрытии тайны взрывов на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2".

Напомним, что Федеральная прокуратура Германии в январе обыскала лодку, на которой, вероятно, перевозили взрывчатку, использованную во время детонации газопроводов Nord Stream 1 и 2 в сентябре.

Также мы писали, что советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что диверсии на газопроводах "Северный поток" были выгодны рф. Он отметил, что сентябрьские инциденты произошли на фоне системных попыток рф "заморозить Европу" и напугать ее информационно перед зимой. 

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Новина з відео

08:40 Украинские музыканты не могут уехать за границу после скандала с комиком Щегелем

08:30 ВСУ за минувшие сутки ликвидировали более тысячи оккупантов, — Генштаб

08:27 В США одобрили распространение информации о происхождении коронавируса

08:19 Американский автогигант Ford сокращает более тысячи рабочих мест на заводе в Испании

08:15 Великобритания призывает спонсоров Олимпиады остановить участие рф и беларуси в 2024 году

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:58 Silicon Valley Bank стал самым крупным банкротом в США за последние десять лет

07:58 путин может приехать в Индию на саммит G20, — Bloomberg

07:56 Зеленский ответил на петицию о переименовании россии в "московию"

07:41 В Белом доме напомнили президенту Грузии Зурабишвили о санкциях против россии

07:41 Канада запретила импорт российского алюминия и стали

Новина з відео

08:40 Украинские музыканты не могут уехать за границу после скандала с комиком Щегелем

Новина з відео

22:32 На Netflix покажут фильм об украинском борще: детали

Новина з відео

21:20 Зеленский рассказал участникам американского форума, как живут украинцы в условиях войны

Новина з відео

20:33Зеленский рассказал о заседании Ставки и потребностях Украины на фронте

Новина з відео

19:39Звезды отстаивают возможность выезда за границу: заявления украинских селебритис

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

19:26Залужный и Буданов на коленях провели в последний путь погибшего героя Украины Да Винчи

Новина з відео

19:25 Что приготовить в Великий пост: рецепт сочных овощных котлет на каждый день

Новина з відео

18:41 Франция и Британия договорились о совместной тренировке украинских военных: подробности

Новина з відео

18:38 Капитан ВМС США и Бачо Корчилава обсудят контранступление ВСУ и скандальный законопроект в Грузии

Новина з відео

18:30 Уровень экспорта зерна из портов Одесчины за неделю вырос вдвое

07:39 "Я снимаю их так, чтобы не говорили, что это недостаток": львовский фотограф о раненых военных

06:00История уэльского журналиста, 90 лет назад разоблачившего Голодомор в Украине

Новина з фото

22:40Грузия: пророссийские власти vs прозападные граждане

Новина з відео

19:39Звезды отстаивают возможность выезда за границу: заявления украинских селебритис

Эксклюзив

19:26Залужный и Буданов на коленях провели в последний путь погибшего героя Украины Да Винчи

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

17:32"Рука помощи": как государство превращает малообеспеченных безработных в бизнесменов

Эксклюзив

17:00Экологическая катастрофа: когда исчезнет Куяльницкий лиман

Новина з фото

09:50 Чаку Норрису — 83: чем занимается одиозный актер, поддерживающий Дональда Трампа

Эксклюзив

07:40Чрезмерное любопытство становится убийственным на войне: история боевого медика

07:23Цены на продукты снова ударят по карману: какие товары подорожают в 2023 году

Актуальное по теме

None 11 Март 08:40

Украинские музыканты не могут уехать за границу после скандала с комиком Щегелем

None 11 Март 08:25

В США одобрили распространение информации о происхождении коронавируса

None 11 Март 08:26

Американский автогигант Ford сокращает более тысячи рабочих мест на заводе в Испании

None 11 Март 08:13

Великобритания призывает спонсоров Олимпиады остановить участие рф и беларуси в 2024 году

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB