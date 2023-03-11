Перед взрывами на "Северных потоках" поблизости плавал загадочный танкер, — СМИ

Взрыв на "Северном потоке"

Одним из возможных ключевых факторов, которые могут помочь в разгадке загадочных взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" стало движение танкера Minerva Julie под греческим флагом в период с 6 по 12 сентября.

Об этом пишет Business Insider.

Танкер возле "Северных потоков"

Аналитик Оливер Александер обнаружил, что этот 600-футовый танкер, отправлявшийся на восток из Роттердама, почти на неделю остановился в Балтийском море и курсировал вблизи места повреждения газопроводов.

Позже он направился в Таллинн и затем в Санкт-Петербург, где пришвартовался 18 сентября. Владельцы танкера утверждают, что задержка была связана с ожиданием инструкций по маршруту.

Несмотря на то, что виновность танкера во взрывах не доказана, его перемещения могут быть важными свидетельствами для следователей. Показания экипажа могут также помочь в раскрытии тайны взрывов на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2".

Напомним, что Федеральная прокуратура Германии в январе обыскала лодку, на которой, вероятно, перевозили взрывчатку, использованную во время детонации газопроводов Nord Stream 1 и 2 в сентябре.

Также мы писали, что советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что диверсии на газопроводах "Северный поток" были выгодны рф. Он отметил, что сентябрьские инциденты произошли на фоне системных попыток рф "заморозить Европу" и напугать ее информационно перед зимой.