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Перекладач Кім Чен Ина "вилаявся" в ефірі федерального каналу РФ

13 вересня 2023 16:23
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Перекладач Кім Чен Ина "вилаявся" в ефірі федерального каналу РФ
Лідер КНДР Кім Чен Ин. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Під час візиту лідера Північної Кореї Кім Чен Ина на космодром Східний в Амурській області Росії, 13 вересня, сталася несподівана ситуація через помилку перекладача. Перекладач лідера КНДР "вилаявся" в ефірі федерального каналу РФ.

Відповідне відео швидко поширилося у соцмережах.

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Під час промови Кім Чен Ина перекладач використовував формулювання, яке звучало як нецензурна характеристика російських реалій за лідерства Володимира Путіна.

За словами перекладача, Кім Чен Ин, прибувши до Росії, відразу відчув її "специфічну дійсність".

"З моменту вступу на російську землю я відчув бойовий дух і еб*чу дійсність і став безпосереднім свідком", — так звучала інтерпретація слів лідера КНДР.

Телеглядачі та користувачі соціальних мереж відзначили незвичайність такого перекладу, припускаючи, що він відображає їхнє власне сприйняття від перебування в Росії.

Нагадаємо, у середу, 13 вересня, лідер КНДР Кім Чен Ин зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним на космодромі в Росії. Спочатку вони оглянули кілька об'єктів космодрому, а потім уже провели переговори.

Також ми писали, що лідер КНДР заявив, що цей візит до Путіна — це явний доказ "стратегічної важливості" відносин двох країн.

Додамо, що депутат назвав реальні загрози для України від зустрічі Путіна та Кім Чен Ина.

 

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