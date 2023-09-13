Переводчик Ким Чен Ына "выругался" в эфире федерального канала РФ
Во время визита лидера Северной Кореи Ким Чен Ына на космодром Восточный в Амурской области России, 13 сентября, произошла неожиданная ситуация из-за ошибки переводчика. Переводчик лидера КНДР “выругался” в эфире федерального канала РФ.
Соответствующее видео быстро распространилось в соцсетях.
Конфуз переводчика Ким Чен Ына
В ходе речи Ким Чен Ына, переводчик использовал формулировку, которая звучала как нецензурная характеристика российских реалий при лидерстве Владимира Путина.
По словам переводчика, Ким Чен Ын, прибыв в Россию, сразу почувствовал ее "специфическую действительность".
"С момента вступления на российскую землю я почувствовал боевой дух и еб*чую действительность, и стал непосредственным свидетелем", — так звучала интерпретация слов лидера КНДР.
Телезрители и пользователи социальных сетей отметили необычность такого перевода, предполагая, что он отражает их собственное восприятие от пребывания в России.
Напомним, в среду, 13 сентября, лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с российским диктатором Владимиром Путиным на космодроме в России. Сначала они осмотрели несколько объектов космодрома, затем уже провели переговоры.
Также мы писали, что лидер КНДР заявил, что этот визит к Путину — это явное доказательство "стратегической важности" отношений двух стран.
Добавим, что депутат назвал реальные угрозы для Украины от встречи Путина и Ким Чен Ына.