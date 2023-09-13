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Переводчик Ким Чен Ына "выругался" в эфире федерального канала РФ

13 сентября 2023 16:23
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Переводчик Ким Чен Ына "выругался" в эфире федерального канала РФ
Лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Во время визита лидера Северной Кореи Ким Чен Ына на космодром Восточный в Амурской области России, 13 сентября, произошла неожиданная ситуация из-за ошибки переводчика. Переводчик лидера КНДР “выругался” в эфире федерального канала РФ.

Соответствующее видео быстро распространилось в соцсетях.

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В ходе речи Ким Чен Ына, переводчик использовал формулировку, которая звучала как нецензурная характеристика российских реалий при лидерстве Владимира Путина.

По словам переводчика, Ким Чен Ын, прибыв в Россию, сразу почувствовал ее "специфическую действительность".

"С момента вступления на российскую землю я почувствовал боевой дух и еб*чую действительность, и стал непосредственным свидетелем", — так звучала интерпретация слов лидера КНДР.

Телезрители и пользователи социальных сетей отметили необычность такого перевода, предполагая, что он отражает их собственное восприятие от пребывания в России.

Напомним, в среду, 13 сентября, лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с российским диктатором Владимиром Путиным на космодроме в России. Сначала они осмотрели несколько объектов космодрома, затем уже провели переговоры.

Также мы писали, что лидер КНДР заявил, что этот визит к Путину — это явное доказательство "стратегической важности" отношений двух стран.

Добавим, что депутат назвал реальные угрозы для Украины от встречи Путина и Ким Чен Ына.

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