Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Перестрілка в Нешвіллі: поліція вилучила зброю у жінки, яка відкрила вогонь arrow

Перестрілка в Нешвіллі: поліція вилучила зброю у жінки, яка відкрила вогонь

28 березня 2023 15:13
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Поліція у США
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Трагічний інцидент стався в американському місті Нешвілл, штат Теннессі, де колишній учень приватної християнської школи The Covenant School застрелив трьох дітей та трьох дорослих. Усім загиблим учням було дев'ять років, а серед дорослих жертв були Синтія Пік (61 рік), Кетрін Кунс (60 років) та Майк Хілл (61 рік).

Про це пише ВВС.

Читайте також:

Стрілянина по людях

Підозрювана, 28-річна Одрі Хейл, проникла усередину школи, вистріливши у двері. Під час обшуку у її будинку поліція вилучила ще більше вогнепальної зброї. Виникло непорозуміння щодо гендерної ідентичності Хейла: спочатку поліція описала підозрювану як жінку, а потім стало відомо, що вона ідентифікує себе як трансгендер.

Стрілець був озброєний трьома пістолетами, включаючи напівавтоматичну гвинтівку, і був застрелений поліцією. Хейл також мав маніфест і докладну карту школи із зазначенням точок входу, які поліція тепер вивчає. Поліція припускає, що мотивом могла бути "образа".

Інцидент почався в понеділок о 10:13 за місцевим часом, коли Хейл під'їхала до школи і проникла всередину, вистріливши через зачинені двері. Відео, опубліковане поліцією, показує Хейла, одягненого в захисний жилет, зі штурмовою гвинтівкою в руці, який стріляє по першому поверху, а потім переходить на верхній.

Підозрюваний також відкрив вогонь по поліцейських машинах, поранивши одного офіцера розбитим склом. О 10:27 поліція проникла усередину і застрелила підозрюваного.

Нагадаємо, що в американському місті Нешвілл сталася смертельна стрілянина у школі. 28-річна жінка вбила шестеро людей.

Школа, в якій сталося вбивство, є приватною християнською. Там навчається 200 дітей від дошкільного віку до шостого класу, приблизно 11 чи 12 років.

28-річна жінка Одрі Хейл відкрила стрілянину з невідомих причин і вбила шістьох людей, включаючи трьох дітей, перш ніж її застрелила поліція. Серед постраждалих троє 9-річних дітей, керівник школи, вчителька на заміні та охоронець.

Стрілянина в Нешвіллі виявилася незвичайною, оскільки вона сталася в приватній школі. Такі інциденти у США історично частіше траплялися у державних установах.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Новина з фото

16:11 Зірка фільмів "Володар перснів" зізнався, що вдруге став батьком: приховував новину понад рік

16:11 Зідан може продовжити тренерську кар’єру у Лондоні

16:10 Укрзалізниця готується до Великодня: на яких напрямках призначили додаткові поїзди

15:55 Франція планує збільшити постачання боєприпасів Україні, — міністр Лекорню

15:52 В Одеській області грип почали переносити в тяжчій формі: є смертельний випадок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

15:44 Ніколь Шерзінгер обрала на музичну премію сукню від українського бренду

15:37 Беленюк розповів про ставлення до бойкоту Олімпіади-2024

15:35 путін ввів оплату за вихід з ринку рф, — ЗМІ

15:25 Допомога біженцям у Грузії: на які виплати можуть розраховувати українці

Новина з фото

15:12 Цього чекали шанувальники: Полякова повернулась на свою кухню та перевірила рецепт подруги

Новина з відео

14:54 Зеленський вручив Охтирці відзнаку міста-героя

Новина з відео

14:40В Одесі дерево впало на жінку: в якому стані постраждала

Новина з відео

14:40 Анатолій Анатоліч з дружиною зворушливо привітали молодшу доньку з днем народження

Новина з відео

14:14 Відео, де чоловік в українській формі стріляє по авто жінки з дитиною, є фейком рф, — ГУР

Новина з відео

13:55 Ведуча програми "Аферисти в сітях" поіронізувала стосовно своєї фігури: реакція соцмереж

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

13:05 Рятувальники ліквідували пожежу на полях зрошення в Одесі

Новина з відео

13:01 Настя Каменських потребує термінового лікування: співачка записала відео

Новина з відео

12:31 СБУ знищила російський ЗРК "ТОР": вражаюче відео

Ексклюзив

12:28В Ірпені стартує потужна відбудова міста: мер назвав терміни

Новина з відео

12:03 Зеленський нагадав про те, як російські окупанти нищать релігійні споруди в Україні

Ексклюзив

12:35Екологічний та сучасний: в Одесі презентували макет ЕХРО-2030

Ексклюзив

10:02Ядерні плани путіна: чи зупинять росію Радбез ООН та заяви Китаю

Новина з фото

06:45Від фріка до оскароносної зірки в сукні: як змінилась Леді Гага за 37 років

Ексклюзив

06:10Ірпінь починає масштабну відбудову міста через рік після деокупації: великий репортаж

21:13Українців закликають скаржитись на завищену вартість деяких продуктів у магазинах

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

20:05Як змінилися учасники бойз-бенду Backstreet Boys за 30 років

Ексклюзив

19:41Кадрове кровопускання: яка доля спіткає Кабмін під час війни

Ексклюзив

19:05Три мети путіна: експерт пояснив, як росія використовуватиме ядерну зброю у білорусі

Ексклюзив

18:50Спорт і волонтерство: як українці долали "забіг незламності" на підтримку ЗСУ

Ексклюзив

18:40Китай виступив проти розміщення ядерної зброї у білорусі: експерт роз’яснив, чому

Актуальне по темі

None 28 Березень 16:10

Зірка фільмів "Володар перснів" зізнався, що вдруге став батьком: приховував новину понад рік

None 28 Березень 15:49

Зідан може продовжити тренерську кар’єру у Лондоні

None 28 Березень 16:09

Укрзалізниця готується до Великодня: на яких напрямках призначили додаткові поїзди

None 28 Березень 15:51

Франція планує збільшити постачання боєприпасів Україні, — міністр Лекорню

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB