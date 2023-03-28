Перестрілка в Нешвіллі: поліція вилучила зброю у жінки, яка відкрила вогонь
Трагічний інцидент стався в американському місті Нешвілл, штат Теннессі, де колишній учень приватної християнської школи The Covenant School застрелив трьох дітей та трьох дорослих. Усім загиблим учням було дев'ять років, а серед дорослих жертв були Синтія Пік (61 рік), Кетрін Кунс (60 років) та Майк Хілл (61 рік).
Про це пише ВВС.
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Стрілянина по людях
Підозрювана, 28-річна Одрі Хейл, проникла усередину школи, вистріливши у двері. Під час обшуку у її будинку поліція вилучила ще більше вогнепальної зброї. Виникло непорозуміння щодо гендерної ідентичності Хейла: спочатку поліція описала підозрювану як жінку, а потім стало відомо, що вона ідентифікує себе як трансгендер.
Стрілець був озброєний трьома пістолетами, включаючи напівавтоматичну гвинтівку, і був застрелений поліцією. Хейл також мав маніфест і докладну карту школи із зазначенням точок входу, які поліція тепер вивчає. Поліція припускає, що мотивом могла бути "образа".
Інцидент почався в понеділок о 10:13 за місцевим часом, коли Хейл під'їхала до школи і проникла всередину, вистріливши через зачинені двері. Відео, опубліковане поліцією, показує Хейла, одягненого в захисний жилет, зі штурмовою гвинтівкою в руці, який стріляє по першому поверху, а потім переходить на верхній.
Підозрюваний також відкрив вогонь по поліцейських машинах, поранивши одного офіцера розбитим склом. О 10:27 поліція проникла усередину і застрелила підозрюваного.
Нагадаємо, що в американському місті Нешвілл сталася смертельна стрілянина у школі. 28-річна жінка вбила шестеро людей.
Школа, в якій сталося вбивство, є приватною християнською. Там навчається 200 дітей від дошкільного віку до шостого класу, приблизно 11 чи 12 років.
28-річна жінка Одрі Хейл відкрила стрілянину з невідомих причин і вбила шістьох людей, включаючи трьох дітей, перш ніж її застрелила поліція. Серед постраждалих троє 9-річних дітей, керівник школи, вчителька на заміні та охоронець.
Стрілянина в Нешвіллі виявилася незвичайною, оскільки вона сталася в приватній школі. Такі інциденти у США історично частіше траплялися у державних установах.