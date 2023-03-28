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Перестрелка в Нешвилле: полиция изъяла оружие у у женщины, которая открыла огонь

28 марта 2023 15:13
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Полиция в США
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Трагический инцидент произошел в американском городе Нэшвилл, штат Теннесси, где бывший ученик частной христианской школы The Covenant School застрелил троих детей и трех взрослых. Всем погибшим ученикам было девять лет, а среди взрослых жертв были Синтия Пик (61 год), Кэтрин Кунс (60 лет) и Майк Хилл (61 год).

Об этом пишет BBC.

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Стрельба по людям

Подозреваемая, 28-летняя Одри Хейл, проникла внутрь школы, выстрелив в дверь. В ходе обыска в ее доме полиция изъяла еще больше огнестрельного оружия. Возникло недопонимание относительно гендерной идентичности Хейла: сначала полиция описала подозреваемую как женщину, а затем стало известно, что она идентифицирует себя как трансгендер.

Стрелок был вооружен тремя пистолетами, включая полуавтоматическую винтовку, и был застрелен полицией. У Хейла также были манифест и подробная карта школы с указанием точек входа, которые полиция теперь изучает. Полиция предполагает, что мотивом могла быть "обида".

Инцидент начался в понедельник в 10:13 по местному времени, когда Хейла подъехала к школе и проникла внутрь, выстрелив через запертую дверь. Видео, опубликованное полицией, показывает Хейла, одетого в защитный жилет, с штурмовой винтовкой в руке, стреляющего по первому этажу, а затем переходящего на верхний. 

Подозреваемый также открыл огонь по прибывшим полицейским машинам, ранив одного офицера разбитым стеклом. В 10:27 полиция проникла внутрь и застрелила подозреваемого.

Напомним, что в американском городе Нэшвилл произошла смертельная стрельба в школе. 28-летняя женщина убила шесть человек.

Школа, в которой произошло убийство, является частной христианской. Там учится 200 детей от дошкольного возраста до шестого класса, примерно 11 или 12 лет.

28-летняя женщина Одри Гейл открыла стрельбу по неизвестным причинам и убила шесть человек, включая троих детей, прежде чем ее застрелила полиция. Среди пострадавших трое 9-летних детей, руководитель школы, учительница на замене и охранник.

Стрельба в Нэшвилле оказалась необычной, поскольку она произошла в частной школе. Такие инциденты в США исторически чаще случались в государственных учреждениях.

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