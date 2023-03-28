В Нэшвилле женщина устроила стрельбу в школе: шесть человек погибли

Вооруженная женщина

В американском городе Нэшвилл произошла смертельная стрельба в школе. 28-летняя женщина убила шесть человек.

Об этом сообщает BBC и APNews.

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Школа, в которой произошло убийство, является частной христианской. Там учится 200 детей от дошкольного возраста до шестого класса, примерно 11 или 12 лет.

28-летняя женщина Одри Гейл открыла стрельбу по неизвестным причинам и убила шесть человек, включая троих детей, прежде чем ее застрелила полиция. Среди пострадавших трое 9-летних детей, руководитель школы, учительница на замене и охранник.

Стрельба в Нэшвилле оказалась необычной, поскольку она произошла в частной школе. Такие инциденты в США исторически чаще случались в государственных учреждениях.

Согласно анализу исследовательского центра Cato Institute, с 2000 по 2018 год примерно 94% стрельбы в школах произошли в государственных школах по сравнению с 6% в частных школах.

Начальник столичной полиции Нэшвилла Джон Дрейк сообщил, что женщина заранее планировала целенаправленное нападение.

"У нас есть манифест, у нас есть некоторые документы, которые мы рассматриваем и которые касаются этой даты, фактического инцидента", — рассказал Дрейк.

Мэр Нэшвилла Джон Купер отреагировал на это ужасное событие в Twitter.

"Трагическое утро Нэшвилл присоединился к ужасному длинному списку общин, где произошла стрельба в школе. Мое сердце с семьями жертв. Весь наш город поддерживает вас. Поскольку факты продолжают появляться, я благодарю наших первых реагирующих и медицинских работников", — написал Купер.

В трагическом бронировании, Нашвилл готовится к получению, долгое время общественности к подготовке к школе.



My heart goes out to families of the victims. Наше имущество города stands with you.



Как факты становятся emerge, я имею в виду первых жертв и медицинских специалистов. — Mayor John Cooper (@JohnCooper4Nash) 27 марта 2023

Женщина проникла в школу, выстрелив в стеклянную дверь здания. Она была вооружена двумя оружиями "штурмового стиля", а также пистолетом.

Начальник полиции назвал возможным мотивом "обиду".

"Существует мнение, что она была обижена из-за того, что ей пришлось ходить в эту школу", — сказал Дрейк.

По его словам, женщина целилась в случайных учащихся школы, прямо в каждого, с кем она вступала в контакт, она стреляла.

Президент Джо Байден, выступая в Белом доме, назвал стрельбу "самым страшным кошмаром семьи" и снова попросил Конгресс принять запрет на определенное полуавтоматическое оружие.

"Это разрывает душу этой нации", — подчеркнул Байден.

Позже президент приказал приспустить флаги США на всех федеральных зданиях до 31 марта.

Напомним, 17 февраля в небольшом городке Аркабутла в американском штате Миссисипи вооруженный 51-летний мужчина устроил стрельбу. Он убил бывшую жену и пятерых других людей.

Также мы писали, что в деревенском доме в Энох-Сити в американском штате Юта нашли застреленными восемь человек. Большинство убитых — дети.

Добавим, вооруженный мужчина открыл стрельбу в парке Монтерей в Калифорнии. По данным источников СМИ в правоохранительных органах, погибли не менее 10 человек.