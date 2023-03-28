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У Нешвіллі жінка влаштувала стрілянину в школі: шестеро людей загинули

28 березня 2023 08:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Озброєна жінка
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В американському місті Нешвілл сталася смертельна стрілянина в школі. 28-річна жінка вбила шість людей. 

Про це повідомляє BBC та APNews.

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Деталі

Школа, у якій сталося вбивство, є приватною християнською. Там навчається 200 учнів від дошкільного віку до шостого класу, приблизно 11 або 12 років.

28-річна жінка Одрі Гейл відкрила стрілянину з невідомих причин та вбила шістьох людей, включаючи трьох дітей, перш ніж її застрелила поліція. Серед постраждалих троє 9-річних дітей, керівник школи, вчителька на заміні та охоронець.

Стрілянина в Нешвіллі виявилася незвичайною, оскільки вона відбулася в приватній школі. Такі інциденти в США історично частіше траплялися в державних установах.

Відповідно до аналізу дослідницького центру Cato Institute, з 2000 по 2018 рік приблизно 94% стрілянини в школах сталися в державних школах, у порівнянні з 6% у приватних школах.

Начальник столичної поліції Нешвілла Джон Дрейк повідомив, що жінка заздалегідь планувала цілеспрямований напад.

"У нас є маніфест, у нас є деякі документи, які ми розглядаємо і які стосуються цієї дати, фактичного інциденту", — розповів Дрейк.

Мер Нешвілла Джон Купер відреагував на цю жахливу подію у Twitter.

"Трагічного ранку Нешвілл приєднався до жахливого довгого списку громад, де сталася стрілянина в школі. Моє серце з родинами жертв. Все наше місто підтримує вас. Оскільки факти продовжують з’являтися, я дякую нашим першим реагуючим і медичним працівникам", — написав Купер.

Жінка проникла в школу, вистріливши в скляні двері будівлі. Вона була озброєна двома зброями "штурмового стилю", а також пістолетом. 

Начальник поліції назвав можливим мотивом "образу".  

"Існує думка, що вона була ображена через те, що їй довелося ходити до цієї школи", — сказав Дрейк. 

За його словами, жінка цілилася у випадкових учнів школи, просто в кожного, з ким вона вступала в контакт, вона стріляла. 

Президент Джо Байден, виступаючи в Білому домі, назвав стрілянину "найстрашнішим кошмаром сім'ї" і знову попросив Конгрес ухвалити заборону на певну напівавтоматичну зброю.

"Це розриває душу цієї нації", — наголосив Байден.

Пізніше президент наказав приспустити прапори США на всіх федеральних будівлях до 31 березня.

Нагадаємо, 17 лютого у невеликому містечку Аркабутла в американському штаті Міссісіпі озброєний 51-річний чоловік влаштував стрілянину. Він убив колишню дружину та п'ятьох інших людей.

Також ми писали, що у сільському будинку в Енох-Сіті в американському штаті Юта знайшли застреленими вісьмох людей. Більшість вбитих — діти.

Додамо, озброєний чоловік відкрив стрілянину в парку Монтерей у Каліфорнії. За даними джерел ЗМІ у правоохоронних органах, загинуло щонайменше 10 людей.

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