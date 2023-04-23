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Переворот у Судані: армія пообіцяла допомогти евакуювати іноземних громадян

23 квітня 2023 03:48
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Переворот у Судані: армія пообіцяла допомогти евакуювати іноземних громадян
Судан евакуює іноземців через військові дії в країні. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У Судані розпочалась евакуація іноземних громадян з порту Червоного моря.

Про це повідомляє Reuters.

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Оскільки аеропорт закритий, а небо небезпечне, тисячі іноземців, включаючи співробітників посольств, гуманітарних працівників і студентів у Хартумі та інших країнах третьої за величиною країни Африки, не могли вибратися з країни.

Організація Об’єднаних Націй та іноземні держави закликали конкуруючих військових діячів Судану дотримуватися оголошених умов припинення вогню, які здебільшого ігнорувалися, і відкрити безпечний прохід як для цивільних осіб, які втікають, так і для постачання вкрай необхідної допомоги.

Заколот у Судані

Для багатьох останні сутички у Судані не стали несподіванкою, де вже деякий час триває боротьба за владу між двома генералами, аль-Бурханом і Дагало (також відомим як Хемедті). Ця боротьба має більш ніж 20-річний історичний хвіст, що тягнеться з перших днів конфлікту в Дарфурі і виникнення сумнозвісного ополчення Джанджавід.

Суданська армія прагне якнайшвидше ліквідувати заколот, щоб зупинити страждання народу. Але, попри заяву про перемогу, бойові дії продовжуються і невідомо, коли вони завершаться.

Ситуація в країні залишається напруженою і мирні жителі продовжують переживати важкі часи.

Нагадаємо, 15 квітня Сили швидкового реагування Судану в Хартумі розпочали спробу військового перевороту. Між ними та регулярною армією країни почалися криваві сутички. 

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