Переворот в Судане: армия пообещала помочь эвакуировать иностранных граждан

Судан эвакуирует иностранцев из-за военных действий в стране. Фото: REUTERS

В Судане началась эвакуация иностранных граждан из порта Красного моря.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

Поскольку аэропорт закрыт, а небо опасно, тысячи иностранцев, включая сотрудников посольств, гуманитарных работников и студентов в Хартуме и других странах третьей по величине страны Африки, не могли выбраться из страны.

Организация Объединенных Наций и иностранные государства призвали конкурирующих военных деятелей Судана соблюдать объявленные условия прекращения огня, которые в основном игнорировались, и открыть безопасный проход как для бегущих гражданских лиц, так и для поставки крайне необходимой помощи.

Мятеж в Судане

Для многих последние столкновения в Судане не стали неожиданностью, где уже некоторое время идет борьба за власть между двумя генералами, аль-Бурханом и Дагало (также известным как Хемедти). Эта борьба имеет более чем 20-летнюю историю, которая начинается с конфликта в Дарфуре и возникновением печально известного ополчения Джанджавид.

Суданская армия стремится как можно быстрее ликвидировать мятеж, чтобы остановить страдание народа. Но несмотря на заявление о победе, боевые действия продолжаются и неизвестно, когда они завершатся.

Ситуация в стране остается напряженной и мирные жители продолжают переживать трудные времена.

Напомним, 15 апреля Силы быстрого реагирования Судана в Хартуме предприняли попытку военного переворота. Между ними и регулярной армией страны начались кровавые стычки.