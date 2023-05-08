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Під Босфором прокладуть ще один тунель, — Ердоган

8 травня 2023 14:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Під Босфором прокладуть ще один тунель, — Ердоган
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Фото: REUTERS/Umit Bektas
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Під протокою Босфор прокладуть третій тунель. Він з'єднає європейську та азійську частини Туреччини.

Про це розповів президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган на мітингу в Стамбулі, передає Укрінформ.

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"Ми зараз реалізуємо проєкт Великого Стамбульського тунелю. Цей проєкт стане третім тунелем, який пройде під Босфором, після тунелів Мармарай та Євразія", — розповів Ердоган.

Він повідомив, що завдяки реалізації цього проєкту, у транспортній системі Стамбула буде з’єднано 11 різних ліній рейкового транспорту. Ердоган каже, що ними щодня користуватимуться 6,5 мільйона людей.

Планується, що новий тунель буде триповерховим. Це зробить його унікальним, адже у світі ще не реалізовували подібні проєкти.

Нагадаємо, президентські вибори в Туреччині відбудуться вже 14 травня. За нещодавніми опитуваннями, нинішній президент Реджеп Тайїп Ердоган та його головний опонент Кемаль Киличдароглу йдуть нога в ногу.

Також ми писали, що у четвер, 27 квітня, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. 

Додамо, 25 квітня, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вручив Україні та рятувальникам Державну нагороду. Країна та ДСНС отримали її за участь у пошуково-рятувальній операції після землетрусів.

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