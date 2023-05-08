Под Босфором проложат еще один тоннель, — Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: REUTERS/Umit Bektas

Под проливом Босфор проложат третий тоннель. Он объединит европейскую и азиатскую части Турции.

Об этом рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в Стамбуле, передает Укринформ.

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Тоннель под Босфором

"Мы сейчас реализуем проект Большого Стамбульского тоннеля. Этот проект станет третьим тоннелем, который пройдет под Босфором, после тоннелей Мармарай и Евразия", — рассказал Эрдоган.

Он сообщил, что благодаря реализации этого проекта в транспортной системе Стамбула будет соединено 11 различных линий рельсового транспорта. Эрдоган говорит, что ими каждый день будут пользоваться 6,5 миллиона человек.

Планируется, что новый тоннель будет трехэтажным. Это сделает его уникальным, ведь в мире еще не реализовывались подобные проекты.

Напомним, президентские выборы в Турции пройдут уже 14 мая. По недавним опросам, нынешний президент Реджеп Тайип Эрдоган и его главный оппонент Кемаль Киличдароглу идут нога в ногу.

Также мы писали, что в четверг, 27 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Добавим, 25 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вручил Украине и спасателям Государственную награду. Страна и ГСЧС получили ее за участие в поисково-спасательной операции после землетрясений.