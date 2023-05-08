Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Под Босфором проложат еще один тоннель, — Эрдоган arrow

Под Босфором проложат еще один тоннель, — Эрдоган

8 мая 2023 14:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Под Босфором проложат еще один тоннель, — Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: REUTERS/Umit Bektas
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Под проливом Босфор проложат третий тоннель. Он объединит европейскую и азиатскую части Турции.

Об этом рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в Стамбуле, передает Укринформ.

Читайте также:

Тоннель под Босфором

"Мы сейчас реализуем проект Большого Стамбульского тоннеля. Этот проект станет третьим тоннелем, который пройдет под Босфором, после тоннелей Мармарай и Евразия", — рассказал Эрдоган.

Он сообщил, что благодаря реализации этого проекта в транспортной системе Стамбула будет соединено 11 различных линий рельсового транспорта. Эрдоган говорит, что ими каждый день будут пользоваться 6,5 миллиона человек.

Планируется, что новый тоннель будет трехэтажным. Это сделает его уникальным, ведь в мире еще не реализовывались подобные проекты.

Напомним, президентские выборы в Турции пройдут уже 14 мая. По недавним опросам, нынешний президент Реджеп Тайип Эрдоган и его главный оппонент Кемаль Киличдароглу идут нога в ногу.

Также мы писали, что в четверг, 27 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Добавим, 25 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вручил Украине и спасателям Государственную награду. Страна и ГСЧС получили ее за участие в поисково-спасательной операции после землетрясений.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас