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Під час нападу на Ізраїль бойовики ХАМАСу використовували російський ПТРК, — ЗМІ

9 жовтня 2023 16:15
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Під час нападу на Ізраїль бойовики ХАМАСу використовувати російський ПТРК, — ЗМІ
Бойовики ХАМАСу. Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Під час вторгнення до Ізраїлю бойовики ХАМАСу використовували російські ракетні комплексі "Корнет", які належать Росії. Випадки використання зброї РФ фіксують вже не перший раз.

Відповідне відео з'явилося у соцмережах.

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Використання російської зброї

На ньому можна побачити, як терористи уразили автомобіль в Ізраїлі, за попередньою інформацією, використавши російський "Корнет".

Видання "Диалог UA" повідомляє, що наразі в РФ поки не прокоментували таку інформацію.

Не перші випадки

Проте ще у 2021 році були дані щодо озброєння Російською Федерацією бойовиків ХАМАСу своїми ПТРК. Тоді бойовики вдарили по позашляховику, через що одна людина загинула. 

Зазначається, що ХАМАС має доволі близькі стосунки з Москвою. Лідери терористичної організації постійно зустрічаються з керівництвом РФ та обговорюють з ним військову співпрацю. 

Раніше ми повідомляли, що армія Ізраїлю повернула контроль над всіма районами, які раніше захопили бойовики ХАМАС. При цьому військові не виключають, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики.

Нагадаємо, військова авіація Ізраїлю завдала масованих ударів по Сектору Гази. Мета такої атаки — "знищити можливості терористичної групи ХАМАС".

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