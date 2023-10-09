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Во время нападения на Израиль боевики ХАМАСа использовали российский ПТРК, — СМИ

9 октября 2023 16:15
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Во время нападения на Израиль боевики ХАМАСа использовали российский ПТРК, — СМИ
Боевики ХАМАСа. Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Во время вторжения в Израиль боевики ХАМАСа использовали российские ракетные комплексы "Корнет", принадлежащие России. Случаи использования оружия РФ фиксируют уже не в первый раз.

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

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На нем можно увидеть, как террористы поразили автомобиль в Израиле, по предварительной информации, использовав российский "Корнет".

Издание "Диалог UA" сообщает, что пока в РФ не прокомментировали такую информацию.

Не первые случаи

Однако еще в 2021 году были даные о вооружении Российской Федерацией боевиков ХАМАСа своими ПТРК. Тогда боевики ударили по внедорожнику, из-за чего один человек погиб.

Отмечается, что у ХАМАСа довольно близкие отношения с Москвой. Лидеры террористической организации постоянно встречаются с руководством РФ и обсуждают с ним военное сотрудничество.

Ранее мы сообщали, что армия Израиля вернула контроль над всеми районами, ранее захватившими боевики ХАМАС. При этом военные не исключают, что на израильской территории по-прежнему находятся боевики.

Напомним, военная авиация Израиля нанесла массированные удары по Сектору Газы. Цель такой атаки — "уничтожить возможности террористической группы ХАМАС".

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