Під час нічної атаки РФ на Україну жителів Румунії закликали пройти в укриття

Напрямок до укриття. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні вночі, 13 вересня, жителі румунського округу Тулча отримали повідомлення із закликом пройти в укриття. Це відбулося під час атаки Росії на Одеську область.

Про це повідомляє digi24.

Читайте також:

Жителів Румунії закликали перебувати в укриттях

Людей попередили, що під час атаки РФ на Україну існує ймовірність падіння об'єктів з повітряного простору.

Повідомлення про небезпеку направили жителям восьми населених пунктів:

Лункавиця;

Грінду;

Ісакча;

Чеаталкіой;

Кілія;

Сомова;

Пардіна;

Векерень.

Ці території є прилеглими до українських міст Рені та Ізмаїл.

Прикордонне до України місто Тулча. Фото: Google map

"Існує ймовірність падіння деяких об'єктів із повітряного простору. Зберігати спокій! Укривайтеся в підвалах або притулках цивільної оборони. За відсутності укриття залишайтеся всередині будинку, далеко від вікон і зовнішніх стін", — йшлося у повідомленні.

Повідомлення, яке надходило жителям Румунії. Фото: digi24

Нагадаємо, сьогодні вночі, 13 вересня, стався черговий обстріл цивільної інфраструктури на півдні Одещини. В результаті атаки ударними дронами постраждали семеро людей.

Також ми писали, що міністр оборони Румунії Анджел Тілвар прокоментував інформацію про знайдені на румунській території уламки дрона після повідомлень про атаку РФ на південну частину України. При цьому Тілвар уточнив, що поки що незрозуміло, чи належать знайдені в районі села Плауру деталі до зазначеного інциденту.