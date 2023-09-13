Во время ночной атаки РФ на Украину жителей Румынии призвали пройти в укрытие
Сегодня ночью, 13 сентября, жители румынского округа Тулча получили сообщение с призывом пройти в укрытие. Это произошло во время атаки России на Одесскую область.
Об этом сообщает digi24.
Жителей Румынии призывали находиться в укрытиях
Людей предупредили, что при атаке РФ на Украину существует вероятность падения объектов с воздушного пространства.
Сообщения об опасности направили жителям восьми населенных пунктов:
- Лункавица;
- Гринду;
- Исакча;
- Чеаталкиой;
- Килия;
- Сомова;
- Пардина;
- Векерень.
Эти территории являются прилегающими к украинским городам Рени и Измаил.
"Существует вероятность падения некоторых объектов из воздушного пространства. Сохранять спокойствие! Укрывайтесь в подвалах или убежищах гражданской обороны. При отсутствии укрытия оставайтесь внутри дома, вдали от окон и внешних стен", — говорилось в сообщении.
Напомним, сегодня ночью, 13 сентября, произошел очередной обстрел гражданской инфраструктуры на юге Одесской области. В результате атаки ударными дронами пострадали семь человек.
Также мы писали, что министр обороны Румынии Анджел Тилвар прокомментировал информацию о найденных на румынской территории обломках дрона после сообщений об атаке РФ на южную часть Украины. При этом Тилвар уточнил, что пока не ясно, принадлежат ли найденные в районе села Плауру детали к указанному инциденту.