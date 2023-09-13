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Во время ночной атаки РФ на Украину жителей Румынии призвали пройти в укрытие

13 сентября 2023 14:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Во время ночной атаки РФ на Украину жителей Румынии призвали пройти в укрытие
Направление к укрытию. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня ночью, 13 сентября, жители румынского округа Тулча получили сообщение с призывом пройти в укрытие. Это произошло во время атаки России на Одесскую область.

Об этом сообщает digi24.

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Людей предупредили, что при атаке РФ на Украину существует вероятность падения объектов с воздушного пространства.

Сообщения об опасности направили жителям восьми населенных пунктов:

  • Лункавица;
  • Гринду;
  • Исакча;
  • Чеаталкиой;
  • Килия;
  • Сомова;
  • Пардина;
  • Векерень.

Эти территории являются прилегающими к украинским городам Рени и Измаил.

Приграничный к Украине город Тулча
Приграничный к Украине город Тулча. Фото: Google map

"Существует вероятность падения некоторых объектов из воздушного пространства. Сохранять спокойствие! Укрывайтесь в подвалах или убежищах гражданской обороны. При отсутствии укрытия оставайтесь внутри дома, вдали от окон и внешних стен", — говорилось в сообщении.

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Сообщение, которое приходило жителям Румынии. Фото: digi24

Напомним, сегодня ночью, 13 сентября, произошел очередной обстрел гражданской инфраструктуры на юге Одесской области. В результате атаки ударными дронами пострадали семь человек.

Также мы писали, что министр обороны Румынии Анджел Тилвар прокомментировал информацию о найденных на румынской территории обломках дрона после сообщений об атаке РФ на южную часть Украины. При этом Тилвар уточнил, что пока не ясно, принадлежат ли найденные в районе села Плауру детали к указанному инциденту.

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